Скандал с Даниилом Колесником из-за избиения сотрудника ТЦК получил продолжение: полицейские задержали экс-футболиста

Киев • УНН

 • 692 просмотра

После того, как 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник оказался в центре скандала из-за избиения сотрудника ТЦК, полицейские задержали теперь уже экс-футболиста.

Скандал с Даниилом Колесником из-за избиения сотрудника ТЦК получил продолжение: полицейские задержали экс-футболиста

После того, как 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник оказался в центре скандала из-за избиения сотрудника ТЦК, полицейские задержали теперь уже экс-футболиста, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.

В Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы

- сообщили в полиции.

Детали

Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После злоумышленник умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указали в полиции.

В полиции отметили, что руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение о его увольнении.

Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним

24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сети сейчас активно распространяется ролик, на котором видно, как футболист бьет сотрудника ТЦК. Клуб быстро отреагировал на скандальное видео и уже принес свои извинения.

Юлия Шрамко

