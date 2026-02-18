Скандал с Даниилом Колесником из-за избиения сотрудника ТЦК получил продолжение: полицейские задержали экс-футболиста
Киев • УНН
После того, как 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник оказался в центре скандала из-за избиения сотрудника ТЦК, полицейские задержали теперь уже экс-футболиста, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.
В Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы
Детали
Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт. После злоумышленник умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указали в полиции.
В полиции отметили, что руководство клуба, в котором играл мужчина, после инцидента приняло решение о его увольнении.
Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения (ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.
Напомним
24-летний нападающий второй команды ФК "Колос" Даниил Колесник оказался в центре громкого инцидента. В сети сейчас активно распространяется ролик, на котором видно, как футболист бьет сотрудника ТЦК. Клуб быстро отреагировал на скандальное видео и уже принес свои извинения.