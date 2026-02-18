Скандал с Даниилом Колесником из-за избиения сотрудника ТЦК получил продолжение: полицейские задержали экс-футболиста

После того, как 24-летний нападающий "Колоса-2" Даниил Колесник оказался в центре скандала из-за избиения сотрудника ТЦК, полицейские задержали теперь уже экс-футболиста, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.

В Бучанском районе во время конфликта местный житель нанес удар кулаком в лицо сотруднику ТЦК, который находился при исполнении служебных обязанностей. За содеянное фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы