ukenru
Эксклюзив
14:11 • 732 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 9078 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16927 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25447 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37376 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49337 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82619 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53033 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55880 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал

Киев • УНН

 • 3760 просмотра

Журналистка Ольга Худецкая обнаружила снятие наличных с личных счетов нардепа без отчетности. Возможные махинации достигают 1,3 млн фунтов и $210 тысяч.

Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал

Народный депутат от партии Порошенко Яна Зинкевич могла быть причастна к миллионным махинациям с донатами украинцев, которые люди жертвовали на ВСУ. Соответствующее расследование опубликовала журналистка Ольга Худецкая, передает УНН.

По словам журналистки, во время сбора средств на нужды военных использовались две отдельных "банки" - фонда и лично народного депутата от Порошенко Яны Зинкевич. Согласно информации, средства со счетов, связанных с Зинкевич, снимались несколько раз в день, при этом публичной отчетности об использовании этих денег не предоставлялось.

Народный депутат (Яна Зинкевич – ред.) внимательно мониторит весь рабочий день банку, как только набегает круглые 10-20 тыс. – снимает. Шесть раз в день. Просто интересно, как это будет выглядеть в декларации 

– написала Худецкая.

По словам журналистки, в процессе анализа сборов также было выявлено несколько связанных юридических структур, через которые могли проходить пожертвования, в частности через организации в Великобритании. Кроме того, сообщалось, что с сайта батальона на некоторое время исчезли адреса криптокошельков для пожертвований. Пользователи, которые проверяли эти кошельки, предположили, что из них могло быть выведено около $210 тыс. без обнародованных финансовых отчетов.

Также в посте журналистки говорится о двух юридических лицах в Великобритании, через которые было собрано около 1,3 млн фунтов, об использовании которых также не было отчета.

После публикации этих данных Худецкая сообщила в комментарии Институту массовой информации о том, что ей начали поступать угрозы "получить сломанные ноги". При этом журналистка заявила, что не планирует обращаться в полицию. В свою очередь у Порошенко заявили, что не одобряют подобный способ "защиты".

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, которые собирают деньги на ВСУ, но направляют их на заработок для лидера "Евросолидарности".

Лилия Подоляк

