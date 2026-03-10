Нардеп Порошенко присваивала пожертвования на ВСУ? В сети разворачивается скандал

Народный депутат от партии Порошенко Яна Зинкевич могла быть причастна к миллионным махинациям с донатами украинцев, которые люди жертвовали на ВСУ. Соответствующее расследование опубликовала журналистка Ольга Худецкая, передает УНН.

По словам журналистки, во время сбора средств на нужды военных использовались две отдельных "банки" - фонда и лично народного депутата от Порошенко Яны Зинкевич. Согласно информации, средства со счетов, связанных с Зинкевич, снимались несколько раз в день, при этом публичной отчетности об использовании этих денег не предоставлялось.

Народный депутат (Яна Зинкевич – ред.) внимательно мониторит весь рабочий день банку, как только набегает круглые 10-20 тыс. – снимает. Шесть раз в день. Просто интересно, как это будет выглядеть в декларации – написала Худецкая.

По словам журналистки, в процессе анализа сборов также было выявлено несколько связанных юридических структур, через которые могли проходить пожертвования, в частности через организации в Великобритании. Кроме того, сообщалось, что с сайта батальона на некоторое время исчезли адреса криптокошельков для пожертвований. Пользователи, которые проверяли эти кошельки, предположили, что из них могло быть выведено около $210 тыс. без обнародованных финансовых отчетов.

Также в посте журналистки говорится о двух юридических лицах в Великобритании, через которые было собрано около 1,3 млн фунтов, об использовании которых также не было отчета.

После публикации этих данных Худецкая сообщила в комментарии Институту массовой информации о том, что ей начали поступать угрозы "получить сломанные ноги". При этом журналистка заявила, что не планирует обращаться в полицию. В свою очередь у Порошенко заявили, что не одобряют подобный способ "защиты".

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко был уличен в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, которые собирают деньги на ВСУ, но направляют их на заработок для лидера "Евросолидарности".