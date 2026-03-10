Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек

Переговоры между Украиной, россией и США, которые планировались на 11 марта, на данный момент перенесены. В то же время сама идея нового раунда переговоров вновь подняла вопрос о возможности сдвигов в войне и влиянии глобальных событий на переговорный процесс. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Могут ли переговоры сдвинуть войну с мертвой точки?

Информация о возможной встрече представителей Украины, россии и США в Стамбуле вновь привлекла внимание к переговорному треку. Несмотря на то, что дата переговоров была предварительно озвучена как 11 марта, впоследствии стало известно, что переговоры перенесены.

Сам факт подготовки новой встречи вызывает дискуссии относительно возможных результатов. С одной стороны, война длится уже четвертый год, и стороны периодически возвращаются к дипломатическим контактам. С другой – предыдущие раунды переговоров не принесли ощутимого прогресса в вопросе прекращения боевых действий.

По словам Станислава Желиховского, пока что оснований ожидать серьезных результатов от новых переговоров нет.

Я пока что не имею каких-либо позитивных ожиданий от этих переговоров. Это будет очередной раунд, и, к сожалению, относительно фундаментальных вопросов, которые лежат в основе этого конфликта, я не вижу предпосылок для прорыва. Мы пока что находимся в тупике – отметил эксперт.

По его словам, позиции сторон остаются принципиально неизменными.

российская федерация не отказывается от своих целей в этой войне. Украина так же стоит на своих позициях и не готова уступать россии. И это логично, ведь каждая страна защищает свои интересы. Поэтому говорить о быстром выходе из этой ситуации пока что очень сложно – пояснил Желиховский.

Чего могут касаться переговоры?

Эксперт предполагает, что даже если новый раунд переговоров состоится, он может носить скорее технический или промежуточный характер. Речь идет не столько о заключении политических договоренностей, сколько о попытке уточнить позиции сторон.

В таких переговорах стороны часто используют дипломатический формат для проверки возможных компромиссов или обсуждения отдельных инициатив, которые не затрагивают ключевых политических вопросов.

Это, скорее всего, будет промежуточный этап. Возможно, стороны будут обсуждать отдельные идеи или проекты, но я не вижу предпосылок для заключения какого-либо крупного соглашения – отметил эксперт.

Он также напомнил, что ранее обсуждались различные варианты экономических механизмов сотрудничества, в частности идея создания специальных экономических зон, однако и эти предложения пока что не получили практического развития.

Возможно, какие-то наработки будут в контексте экономических инициатив. Например, ранее обсуждалась тема свободных экономических зон. Речь, конечно, о Донбассе. Но даже в этом направлении пока что нет серьезных результатов – сказал Желиховский.

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

Отдельную роль в переговорах может играть новая геополитическая ситуация, связанная с войной на Ближнем Востоке. По словам эксперта, этот фактор может как ускорить переговоры, так и наоборот — усложнить позиции Украины.

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, для Украины это может создать дополнительные риски. Во-первых, россия может получить экономические выгоды из-за роста цен на нефть. А это означает дополнительные ресурсы, которые она может направить на ведение войны против Украины – пояснил Желиховский.

Зеленский раскрыл план РФ по созданию второго фронта через Иран

Кроме того, он обратил внимание на возможное перераспределение ресурсов США.

Если США будут вынуждены тратить значительные ресурсы на войну на Ближнем Востоке, это тоже может повлиять на ситуацию. Часть ресурсов может быть направлена именно туда, и это объективно будет влиять на баланс сил – отметил эксперт.

Почему россия не заинтересована в быстром завершении войны

По мнению Желиховского, нынешняя международная ситуация может даже частично играть на пользу москвы.

Для россии эта ситуация может быть даже выгодной. Она получает экономические выгоды от роста цен на нефть. Кроме того, мы видим определенные сдвиги в коммуникации между москвой и Вашингтоном. Трамп, очевидно, пытается сохранить этот диалог – пояснил эксперт.

Именно поэтому, по его словам, США могут избегать резких шагов в отношении россии, чтобы не разрушить дипломатические контакты.

путин предлагает Европе возобновить закупку нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Трамп заинтересован в том, чтобы сохранить коммуникацию с россией. А это означает, что он не будет действовать слишком жестко в вопросах, связанных с российско-украинской войной – отметил Желиховский.

Каких результатов ждать от будущего раунда

Подытоживая, эксперт считает, что даже если переговоры состоятся, они вряд ли принесут быстрые политические результаты.

Я думаю, что следующая встреча, если она состоится, пройдет в обычном рабочем режиме - без особых прорывов и без серьезных результатов. Максимум можно ожидать каких-то гуманитарных договоренностей – отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на символический аспект возможного места переговоров.

Интересно, что снова звучит Стамбул как площадка для переговоров. И это в определенной степени символично, ведь именно там уже проходили переговоры ранее. Поэтому не исключено, что и результаты могут быть очень похожими на те, которые мы видели тогда – подытожил Желиховский.

Большая геополитика и украинская война

Несмотря на регулярные дипломатические контакты и попытки организовать новые раунды переговоров, ситуация вокруг войны в Украине остается сложной. Мировая политика все больше определяется не только одним конфликтом, а целым рядом параллельных кризисов - от войны на Ближнем Востоке до роста глобальной конкуренции между крупными державами.

В таких условиях украинская война все чаще рассматривается не как отдельная проблема, а как часть более широкой геополитической картины. Для россии новый конфликт на Ближнем Востоке может означать дополнительные экономические выгоды - прежде всего из-за возможного роста цен на нефть. Это, в свою очередь, дает москве дополнительные ресурсы для продолжения войны.

Для США и их союзников ситуация также усложняется. Если новая война на Ближнем Востоке затянется, часть военных, финансовых и политических ресурсов может быть направлена именно туда. В таком случае внимание международного сообщества к украинскому вопросу рискует частично ослабнуть.

В то же время для Украины переговорный процесс остается важным инструментом дипломатии, даже если быстрых результатов ожидать сложно. Сам факт переговоров позволяет поддерживать международное давление на Россию и держать украинский вопрос в центре глобальной политики.

Именно поэтому ближайшие раунды переговоров, даже если они состоятся, будут скорее техническими. Они могут касаться гуманитарных вопросов или обмена позициями сторон, но вряд ли приведут к быстрому завершению войны.

В итоге нынешняя международная ситуация скорее усложняет дипломатический путь к миру, чем приближает его. Конфликт на Ближнем Востоке создает новые риски для глобальной стабильности и может изменять баланс интересов крупных держав. В таких условиях переговоры по Украине остаются необходимыми, но реальные предпосылки для большого политического прорыва пока что не сформировались.