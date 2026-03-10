Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская назвала приблизительные суммы гонораров за выступления на свадьбах, корпоративных празднованиях и других частных мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью певицы, которое она дала ютуб-проекту "Разговор".

Детали

По словам артистки, цены за ее выступление могут превышать 200 тысяч гривен в зависимости от формата события и продолжительности программы. Артистка рассказала, что первый опыт ведения торжеств получила еще в школе. Тогда ее пригласили провести свадьбу дочери директора учебного заведения после того, как заметили талант Цыбульской во время школьных концертов.

С тех пор знаменитость совмещает работу и певицы, и ведущей и отмечает, что иногда гонорар за ведение праздников даже превышает оплату за музыкальное выступление.

По-разному. Зависит от времени, формата и состава. От 5-6 тысяч долларов — это могу быть я и гитарист, например. На свадьбу пригласить (как ведущую) — это дороже. Я ценю свой труд. И, действительно, мало кто может так, как я. Не потому, что я себя нахваливаю. Это просто сумасшедший опыт. Говорят, что я хорошо импровизировать умею - резюмировала Цыбульская.

Напомним

Концерт Ольги Цыбульской в Вараше отменили из-за мобилизации ее музыкантов. Один из них был в розыске за уклонение от воинского учета, другой вообще не состоял на учете в ТЦК.