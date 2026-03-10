$43.900.1750.710.17
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует

Киев • УНН

 • 7048 просмотра

Профессор Олег Швец опроверг миф о сезонности гастрита и назвал бактерию Helicobacter pylori главной причиной. Болезнь лечится антибиотиками.

Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует

Еще до недавнего времени считалось, что гастрит обостряется весной из-за стресса, авитаминоза или неправильного питания. Однако современная медицина давно опровергла эти представления. Подробнее о том, почему обострение гастрита — это миф и каковы на самом деле причины такой болезни, журналистке УНН рассказал кандидат медицинских наук, профессор, глава Ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец.

На самом деле ключевую роль в развитии гастрита играет бактерия Helicobacter pylori, а не сезонные факторы. По словам профессора, распространенный миф о "весенних обострениях" гастрита остался в прошлом веке. Врач объясняет: современный подход к лечению этой болезни в корне изменился после открытия ее истинной причины. Именно поэтому говорить о сезонных обострениях сегодня некорректно.

Такое было где-то 30 лет назад. Тогда гастрит лечили два раза в год противокислотными препаратами и назначали так называемую "диету номер один". Но со временем начали лечить настоящую причину гастрита – инфекцию Helicobacter pylori. За ее открытие двое профессоров из Австралии получили Нобелевскую премию. Теперь люди проходят курс терапии и могут полностью вылечиться 

- отмечает Олег Швец.

Врач подчеркивает, что благодаря современному лечению количество инфицированных людей существенно уменьшилось. Особенно редко эту бактерию выявляют у молодых людей. Это еще раз подтверждает, что гастрит — не результат диеты или недостатка витаминов.

Количество инфицированных людей уменьшилось примерно в два с половиной раза. Если говорить о молодежи, то они чрезвычайно редко имеют эту инфекцию. Поэтому сегодня понятия "обострение гастрита дважды в год" фактически не существует. Человек либо имеет инфекцию и лечится, либо не имеет ее 

- объясняет кандидат медицинских наук.

Распространенное мнение о том, что гастрит вызывают стресс, неправильное питание или авитаминоз, также не соответствует действительности. По словам врача, эти факторы не являются причиной заболевания. Главным фактором развития гастрита остается бактериальная инфекция.

Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рацион14.11.25, 14:13 • 62970 просмотров

Стресс, авитаминоз или диеты к гастриту не имеют никакого отношения. Это бактериальная инфекция, которая передается от человека к человеку. Например, можно заразиться, если пить из одной бутылки с инфицированным человеком. Бактерия передается через слюну 

- отмечает Олег Швец.

После попадания бактерии в организм в слизистой оболочке желудка начинается воспаление. Именно этот процесс и называют гастритом. Механизм развития болезни похож на любую другую инфекцию.

Ничего особенного не предшествует. Человек инфицируется и у него начинается воспаление слизистой оболочки желудка. Это примерно так же, как при гриппе: есть вирус, он вызывает воспаление. Здесь бактерия, которая способна выживать в очень кислой среде желудка, начинает там размножаться 

- объясняет глава Ассоциации диетологов Украины.

Симптомы гастрита также довольно типичны. Чаще всего люди жалуются на боль в верхней части живота и чувство тяжести. Именно эти проявления, как правило, становятся поводом обратиться к врачу.

Один из ведущих симптомов — это боль в верхней части живота. Часто люди ощущают также тяжесть. Это первые проявления, на которые нужно обратить внимание 

- подчеркивает Олег Швец.

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог07.03.25, 10:52 • 224153 просмотра

При этом гастрит может иметь разные формы и стадии, а определить их возможно только с помощью гастроскопии и специального лабораторного исследования тканей. Именно поэтому самолечение или ориентация только на симптомы могут быть опасными.

Есть разные виды гастрита: поверхностный, атрофический, метапластический, диспластический. Но это определяется морфологически, во время гастроскопии и биопсии. Тогда врач может оценить, на какой стадии находится заболевание 

- говорит диетолог.

Профессор подчеркивает: гастрит важно вовремя диагностировать и лечить. В некоторых случаях длительное воспаление слизистой оболочки может привести к опасным изменениям клеток. Именно поэтому современная медицина делает акцент на раннем выявлении инфекции.

Гастрит потенциально является предраковым состоянием, поэтому его нужно выявлять и лечить. Но лечат его не диетами, а применяют антибактериальную терапию. Когда человек избавляется от инфекции, он фактически забывает о гастрите и значительно уменьшает риск развития рака желудка 

- отмечает профессор.

Алла Киосак

