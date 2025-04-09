Adani Group привлекла $750 млн через частное размещение облигаций при участии BlackRock для финансирования приобретения ITD Cementation India Ltd. BlackRock инвестировала около $250 млн.
По словам Смелянского, ранее "Укрпочта" покупала куриные ноги для защиты от собак. Также было 2 тысячи компьютеров на 11 тысяч отделений, где почта открывалась 15 минут.
Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Администрация Трампа планирует указ, который облегчит экспорт военной техники, увеличив минимальные суммы для рассмотрения Конгрессом. Это может увеличить продажи оружия крупным оборонным подрядчикам.
Австралийского актера Криса Хемсворта видели в окружении полиции на парковке заповедника Брокен Хед. Он разговаривал с пятью офицерами, отвечая на их вопросы.
В Украине рассматривают инновационный метод остеоинтеграционного протезирования. В течение 2-3 недель будет подписан приказ, чтобы те, кто нуждается в таком протезировании, могли его получить.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.
Канада ведет переговоры с ЕС об участии в проекте по расширению военной промышленности. Это позволит ей производить европейское оружие на своих предприятиях и уменьшить зависимость от США.
Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных в Украине в качестве миротворцев на длительный срок. До 30 тысяч военных из разных стран могут быть привлечены к миссии.
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.
Кир Стармер заявил о переходе "коалиции желающих" к операционной фазе. В четверг состоится встреча военных для поддержки возможного прекращения огня и поиска справедливого мира.
Во Всемирный день почки врачи напомнили о важности обследования. Раннее выявление нарушений функции почек позволяет вовремя начать лечение.
Австралиец стал рекордсменом, прожив 100 дней с искусственным сердцем BiVACOR, пока ждал донорскую трансплантацию. Этот успех демонстрирует потенциал искусственных органов для пациентов.
Volkswagen рассматривает возможность производства оборудования для немецкой армии из-за нестабильности в отношениях между Европой и США. Компания готова адаптировать автомобильные заводы для производства оружия.
16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
По данным Reuters, демилитаризация – среди немногих требований россии, по которому Трамп не оказывал давление на Украину. Европа поддерживает такое положение вещей.
Введены 25% пошлины США на импорт стали и алюминия, что влияет на союзников и экономических соперников. Alcoa Corp предостерегает об угрозе рабочим местам и росте цен.
Посольство рф в Австралии предупредило о "серьезных последствиях" в случае развертывания австралийских миротворческих сил в Украине. россия заявила, что не останется пассивным наблюдателем и считает присутствие западных войск неприемлемым.
В Париже состоятся переговоры по формированию международных сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня. Участие примут военные чиновники из более чем 30 стран, включая представителей НАТО и стран Азии.
Тропический циклон "Альфред" достиг восточного побережья Австралии со скоростью ветра 80 км/ч. Больше всего пострадал город Голд-Кост, где более 112 тысяч человек остались без электроснабжения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с австралийским коллегой по поводу "Коалиции желающих" для Украины. Во вторник в Париже состоится встреча начальников оборонных ведомств для обсуждения дальнейших действий.
Tesla зафиксировала резкое падение продаж в Австралии - на 70% в феврале по сравнению с прошлым годом. Model 3 показала наибольшее падение на 81,4%, в то время как конкуренты демонстрируют рост.
Правительство Австралии дополнительно выделило 6 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад страны в Фонд теперь составляет около 18 млн евро.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.