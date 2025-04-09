Более 30 стран примут участие в переговорах в Париже по планированию международных сил безопасности для Украины - AP

В Париже состоятся переговоры по формированию международных сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня. Участие примут военные чиновники из более чем 30 стран, включая представителей НАТО и стран Азии.