Дженсен Хуанг и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заработал до 15 млн долларов на своих акциях компании Nvidia после того, как их стоимость резко выросла на фоне неожиданного возвращения Дженсена Хуанга на должность генерального директора этого американского производителя чипов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Хуанг, который был соучредителем компании в 1993 году, ранее был отстранен советом директоров из-за обвинений в трех романах — в частности, с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая, а также с двумя сотрудницами. Однако совет директоров Nvidia вернул его на должность после вмешательства президента США.

Почему Трамп и Вэнс вмешались в возвращение Хуанга к руководству Nvidia — СМИ назвали причину

"Скажем так: я с ними поговорил, — рассказал Трамп телеканалу CNBC в понедельник. — И я их убедил… Я заключил эту сделку".

Согласно финансовым декларациям, поданным президентом США в Управление по вопросам государственной этики (о чем впервые сообщило издание Financial Times), по состоянию на 30 сентября — дату, на которую доступны последние данные, — ему могли принадлежать 370 000 акций Nvidia.

В понедельник акции Nvidia взлетели в цене на 31,5%, что увеличило рыночную капитализацию компании примерно на 950 млрд долларов. Когда Хуанг вернулся в штаб-квартиру компании в Санта-Кларе (штат Калифорния), его встретили как героя: толпы сотрудников скандировали: "Дженсен, Дженсен, Дженсен!".

Как свидетельствует анализ BBC, проведенный на основе правительственных финансовых деклараций Трампа за последние два года, он приобрел акции Nvidia на сумму от 23 до 86 млн долларов. Кроме того, с момента возвращения на президентскую должность он продал часть своего пакета акций, получив от 3,5 до 10,2 млн долларов прибыли (согласно тем же декларациям).

Nvidia вернула Дженсена Хуанга на должность генерального директора

Неожиданное и противоречивое возвращение Хуанга к руководству Nvidia — компании, находящейся в центре глобального бума искусственного интеллекта (ИИ), — вызвало стремительный рост на фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник.

Акции резко выросли на биржах Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, поскольку сектор, связанный с искусственным интеллектом, вновь активизировался после нескольких бурных месяцев. Тайваньский индекс TW50 подскочил на 9,5%, а южнокорейский индекс Kospi — на 6,5%; лидерами роста стали производители чипов SK Hynix и Samsung Electronics. Японский индекс Nikkei вырос почти на 4%. На фондовых рынках Европы наблюдалась в целом стабильная динамика.

В США фондовые рынки открылись снижением: индекс S&P 500 потерял 0,4%, а технологический индекс Nasdaq — 1,8%. В начале торгов акции Nvidia упали на 6%. Акции компании в сфере искусственного интеллекта Anthropic, которая на прошлой неделе провела рекордное размещение акций, на старте торгов подешевели на 8,3% — до 80,34 доллара, что ниже цены IPO (83 доллара).

Это произошло после роста на Уолл-стрит в понедельник. В последние месяцы акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, демонстрируют крайне нестабильную динамику. Это обусловлено опасениями по поводу высокого уровня задолженности в секторе (необходимой для финансирования развития инфраструктуры ИИ), а также перспективой усиления регулирования в США после победы демократов на промежуточных выборах.

Рубен Гальего, сенатор-демократ от штата Аризона, написал в социальной сети X: "Нам нужно выяснить, какие операции с акциями проводились до объявления новости. Эта администрация Белого дома — самая коррумпированная в истории". Позже он добавил: "Возможно, именно Трамп положил начало краху "пузыря" искусственного интеллекта".

Добавим

Роджер Ли, руководитель отдела стратегии на рынке акций в инвестиционном банке Cavendish, отметил: "Учитывая ключевую роль Nvidia в финансировании капитальных затрат на развитие ИИ, последствия возвращения Хуанга [на должность] могут быть очень серьезными. Если провести параллель с глобальным финансовым кризисом: не стали ли некоторые руководители технологических компаний настолько системно важными для будущего ИИ и лидерства США в новейшей технологической революции, что теперь их невозможно уволить?"

Вопросы относительно необходимого объёма финансирования и будущей монетизации остаются открытыми. А зависимость успеха ИИ от Хуанга может, как ни парадоксально, лишь усилить эти опасения — особенно с учётом того, что акции Anthropic упали, несмотря на вчерашний общий рост рынка\".

По мнению экономистов, возвращение Хуанга свидетельствует о более высокой вероятности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, одновременно снижая риск того, что «пузырь» в сфере искусственного интеллекта может лопнуть в ближайшее время.

Джим Рид из Deutsche Bank отметил: «Поскольку опасения по поводу замедления развития искусственного интеллекта отступают, рынки вновь начали закладывать в цены сценарий более жёсткой денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы.

Таким образом, в отношении следующего заседания в декабре рынки вновь полностью учитывают в своих прогнозах повышение ставки на 25 базисных пунктов».