Что празднуют 13 ноября в Украине и мире

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых, Всемирный день доброты и Всемирный день курицы. В церковном календаре по новому стилю чтят святителя Иоанна Златоуста, а по старому стилю вспоминают святых апостолов из числа 70-ти, пишет УНН.

Международный день слепых (International Day of the Blind)

Глобальная дата, установленная Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году. Дата выбрана в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи, который первым в мире изобрёл рельефно-линейный шрифт «унциал» и в 1784 году основал в Париже первую в истории школу для незрячих детей без помощи правительства.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями зрения, необходимости создания безбарьерного пространства, обеспечения доступа к инклюзивному образованию, реабилитации, ассистивным технологиям и трудоустройству.

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Всемирный день доброты (World Kindness Day)

Международная гуманитарная дата, учреждённая в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения доброты, в которое вошли общественные организации из Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.

Мероприятие направлено на преодоление национальных, религиозных и культурных барьеров посредством популяризации бескорыстной помощи, волонтёрства, эмпатии и взаимоуважения в повседневной жизни.

Всемирный день курицы (World Chicken Day)

Неофициальный гастрономический и аграрный праздник, учреждённый в 2002 году Ассоциацией птицеводства США.

Мероприятие подчёркивает значение птицеводства для глобальной продовольственной безопасности, поскольку курятина остаётся одним из самых доступных источников полноценного белка в мире, а также отмечает роль фермеров и перерабатывающих предприятий в обеспечении устойчивого производства продуктов питания.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского — одного из трёх Вселенских учителей и святителей, выдающегося богослова, проповедника и реформатора церковного богослужения.

За непревзойдённый ораторский дар он получил прозвище «Златоуст», а за бескомпромиссное обличение роскоши и моральных пороков императорского двора был дважды сослан императрицей Евдоксией и умер в изгнании в 407 году. Его перу принадлежит чин Божественной литургии, которая совершается в православных храмах большую часть года.

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По старому календарю верующие чтят память святых апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула — учеников святых апостолов Андрея Первозванного и Павла, которые основали христианские общины в Византии, на Балканах, в Греции и Британии и приняли мученическую смерть за проповедь Евангелия.

Также в этот день вспоминают преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских — монахов Киево-Печерского монастыря, которые в течение 30 лет выпекали просфоры для литургии в строгом посте и непрестанной молитве.

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