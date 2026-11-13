Что празднуют 13 ноября в Украине и мире

$45.320.1850.480.60
ukenru
Эксклюзив
06:20 • 884 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 9186 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
02:19 • 17285 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 15876 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 14160 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 14793 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 15501 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
12 ноября, 20:47 • 19441 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 33394 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
12 ноября, 17:53 • 23676 просмотра
13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 10120 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони ПВО, а с Макроном — будущую встречу в «Коалиции желающих»Video12 ноября, 21:05 • 3388 просмотра
Подозреваемый в стрельбе неподалёку от Белого дома застрелился — AP12 ноября, 21:43 • 6148 просмотра
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 3886 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg01:17 • 6370 просмотра
публикации
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 848 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 19436 просмотра
Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине
Эксклюзив
12 ноября, 18:13 • 33389 просмотра
Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"12 ноября, 17:42 • 26515 просмотра
"Аллигатор" больше не полетит - что известно о сбитом "дружественным огнём" Ка-52 PhotoVideo12 ноября, 17:00 • 25517 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Стив Уиткофф
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 10280 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 11871 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 12836 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 20979 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 14055 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Forbes
MIM-104 Patriot
Хранитель

Что празднуют 13 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

13 ноября отмечают Дни слепых, доброты и курицы. Верующие чтят Иоанна Златоуста и апостолов из числа 70-ти.

Что празднуют 13 ноября в Украине и мире

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых, Всемирный день доброты и Всемирный день курицы. В церковном календаре по новому стилю чтят святителя Иоанна Златоуста, а по старому стилю вспоминают святых апостолов из числа 70-ти, пишет УНН.

Международный день слепых (International Day of the Blind)

Глобальная дата, установленная Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году. Дата выбрана в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи, который первым в мире изобрёл рельефно-линейный шрифт «унциал» и в 1784 году основал в Париже первую в истории школу для незрячих детей без помощи правительства.

Мероприятие призвано привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями зрения, необходимости создания безбарьерного пространства, обеспечения доступа к инклюзивному образованию, реабилитации, ассистивным технологиям и трудоустройству.

Украина стала чемпионом мира по футзалу среди игроков с нарушениями зрения16.11.25, 04:59 • 4243 просмотра

Всемирный день доброты (World Kindness Day)

Международная гуманитарная дата, учреждённая в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения доброты, в которое вошли общественные организации из Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.

Мероприятие направлено на преодоление национальных, религиозных и культурных барьеров посредством популяризации бескорыстной помощи, волонтёрства, эмпатии и взаимоуважения в повседневной жизни.

Всемирный день курицы (World Chicken Day)

Неофициальный гастрономический и аграрный праздник, учреждённый в 2002 году Ассоциацией птицеводства США.

Мероприятие подчёркивает значение птицеводства для глобальной продовольственной безопасности, поскольку курятина остаётся одним из самых доступных источников полноценного белка в мире, а также отмечает роль фермеров и перерабатывающих предприятий в обеспечении устойчивого производства продуктов питания.

Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина06.10.25, 15:01 • 104379 просмотров

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского — одного из трёх Вселенских учителей и святителей, выдающегося богослова, проповедника и реформатора церковного богослужения.

За непревзойдённый ораторский дар он получил прозвище «Златоуст», а за бескомпромиссное обличение роскоши и моральных пороков императорского двора был дважды сослан императрицей Евдоксией и умер в изгнании в 407 году. Его перу принадлежит чин Божественной литургии, которая совершается в православных храмах большую часть года.

Швейцария предоставит Украине 730 000 долларов на восстановление Киево-Печерской лавры16.08.26, 15:48 • 5111 просмотров

По старому календарю верующие чтят память святых апостолов из числа 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула — учеников святых апостолов Андрея Первозванного и Павла, которые основали христианские общины в Византии, на Балканах, в Греции и Британии и приняли мученическую смерть за проповедь Евангелия.

Также в этот день вспоминают преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских — монахов Киево-Печерского монастыря, которые в течение 30 лет выпекали просфоры для литургии в строгом посте и непрестанной молитве.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 10206 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Школа
благотворительность
Всемирная организация здравоохранения
Таиланд
Токио
Австралия
Великобритания
Сингапур
Канада
Париж
Великобритания
Греция
Япония
Соединённые Штаты