Украина стала чемпионом мира по футзалу среди игроков с нарушениями зрения
Киев • УНН
Сборная Украины по футзалу среди игроков с нарушениями зрения выиграла чемпионат мира в Турции, победив Англию со счетом 3:2. Украинские футзалисты продолжают доминировать на мировом уровне.
Сборная Украины среди игроков с нарушениями зрения стала чемпионом мира по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в турецкой Анталии состоялась финальная часть мирового первенства, в которой кроме нашей команды приняли участие сборные Англии, Турции и Японии.
В финале мундиаля команда под руководством Игоря Кравченко и Николая Чхайло одержала победу над Англией – 3:2.
В Ассоциации добавили, что украинские футзалисты "продолжают доминировать на мировом уровне".
Напомним
В апреле УЕФА отказала сборной Украины по футзалу в проведении минуты молчания в память о погибших жителях Сум перед матчем против Румынии. Украинцы обратились непосредственно к румынам, чтобы обойти этот запрет со стороны УЕФА. Соперники пошли навстречу "сине-желтым", и минута молчания все же состоялась.
Сборная Украины по футзалу разгромила сборную Кипра и вышла на Евро-202611.04.25, 22:10 • 7749 просмотров