УЄФА відмовила збірній України з футзалу у хвилині мовчання на відборі до Євро-2026: як вдалось обійти заборону

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 16012 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 62020 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163414 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84050 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114661 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89570 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141403 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123538 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39007 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4212 перегляди

Нові пакети підтримки та контингент: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

16 квітня, 18:43 • 3136 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10486 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5262 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3356 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43083 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163409 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154643 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141401 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97996 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41209 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41513 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41970 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43739 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

УЄФА відмовила збірній України з футзалу у хвилині мовчання на відборі до Євро-2026: як вдалось обійти заборону

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

УЄФА відмовила Україні у хвилині мовчання за загиблими в Сумах перед матчем з Румунією. Румунія підтримала Україну, і команди вшанували пам'ять жертв під час гри.

УЄФА відмовила збірній України з футзалу у хвилині мовчання на відборі до Євро-2026: як вдалось обійти заборону

УЄФА, яка нещодавно вшанувала пам’ять померлих росіян, в тому числі і футболіста олексія бугаєва, який був ліквідований ЗСУ, відмовила збірній Україні з футзалу у проведені хвилини мовчання в пам'ять про загиблих мешканців Сум від російської ракетної атаки 13 квітня перед матчем з Румунією у відборі до Євро-2026, передає УНН.

Деталі

Вчора, 15 квітня, збірна України з футзалу завершила відбір на Євро-2026, перемігши в останньому матчі збірну Румунії - 3:1. Румунія першою відкрила рахунок, але українська команда миттєво відреагувала і по перерві довела справу до перемоги.

До початку стартового свистка, коментатор повідомив, що Асоціація футзалу України хотіла розпочати поєдинок із хвилини мовчання, але отримала відмову від УЄФА.

Україна звернулася безпосередньо до румунів, щоб обійти цю заборону з боку УЄФА. Суперники пішли назустріч "синьо-жовтим" - і хвилина мовчання все ж відбулася.

Команди вшанували пам'ять загиблих вже під час матчу - одразу після першого розіграшу м'яча з центру поля.

Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у страшному теракті. Чесно кажучи, болить серце й душа. Румуни це все розуміють і, не вагаючись, одразу ж підтримали і сказали, що справді дуже важливо, щоб про це знав увесь світ. Те, що відбувається, - жахливо. Тому подякуємо ще раз румунам 

- сказав головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-202611.04.25, 22:10 • 7391 перегляд

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час засідання конгресу УЄФА стався кричущий випадок. Перед початком засідання члени конгресу вшанували пам’ять людей футболу, які пішли з життя у 2024 році.

У списку був і колишній футболіст збірної росії олексій бугаєв. В грудні 2024 року ЗСУ ліквідували олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА04.04.25, 02:55 • 6421 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
УЄФА
Румунія
Україна
Brent
$66.25
Bitcoin
$84,314.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,336.87
Ethereum
$1,588.86