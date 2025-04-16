УЄФА відмовила збірній України з футзалу у хвилині мовчання на відборі до Євро-2026: як вдалось обійти заборону

УЄФА, яка нещодавно вшанувала пам’ять померлих росіян, в тому числі і футболіста олексія бугаєва, який був ліквідований ЗСУ, відмовила збірній Україні з футзалу у проведені хвилини мовчання в пам'ять про загиблих мешканців Сум від російської ракетної атаки 13 квітня перед матчем з Румунією у відборі до Євро-2026, передає УНН.

Деталі

Вчора, 15 квітня, збірна України з футзалу завершила відбір на Євро-2026, перемігши в останньому матчі збірну Румунії - 3:1. Румунія першою відкрила рахунок, але українська команда миттєво відреагувала і по перерві довела справу до перемоги.

До початку стартового свистка, коментатор повідомив, що Асоціація футзалу України хотіла розпочати поєдинок із хвилини мовчання, але отримала відмову від УЄФА.

Україна звернулася безпосередньо до румунів, щоб обійти цю заборону з боку УЄФА. Суперники пішли назустріч "синьо-жовтим" - і хвилина мовчання все ж відбулася.

Команди вшанували пам'ять загиблих вже під час матчу - одразу після першого розіграшу м'яча з центру поля.

Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у страшному теракті. Чесно кажучи, болить серце й душа. Румуни це все розуміють і, не вагаючись, одразу ж підтримали і сказали, що справді дуже важливо, щоб про це знав увесь світ. Те, що відбувається, - жахливо. Тому подякуємо ще раз румунам - сказав головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко.

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-2026

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час засідання конгресу УЄФА стався кричущий випадок. Перед початком засідання члени конгресу вшанували пам’ять людей футболу, які пішли з життя у 2024 році.

У списку був і колишній футболіст збірної росії олексій бугаєв. В грудні 2024 року ЗСУ ліквідували олексія бугаєва, який пішов воювати в Україну замість відбування 9,5 років ув'язнення. Раніше його затримали за наркотики та засудили до колонії суворого режиму.

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА