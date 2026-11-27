Пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні додаткової позики обсягом 45 млрд євро на 2027 рік підтримали 24 держави-члени ЄС, а подальше обговорення механізму фінансування відбудеться у грудні. Про це заявили президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі, пише УНН.

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Кошта підтвердив, що переважна більшість країн Євросоюзу підтримала ініціативу щодо додаткового фінансування України.

Водночас Болгарія погодилася долучитися лише до невійськової частини позики, зосередившись на підтримці українських регіонів, де проживає болгарська національна меншина.

Україна має вести переговори з позиції сили

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що передбачувана фінансова та військова підтримка України є одним із ключових елементів європейської стратегії.

Наша стратегія зрозуміла. Ми даємо Україні всі засоби, щоб вона вела переговори з позиції сили, і починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки – заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, запропонований механізм дозволить забезпечити Україну додатковими 45 млрд євро у 2027 році. Тепер Рада ЄС має завершити роботу над відповідним рішенням.

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Європейська комісія представила новий механізм фінансування України 18 листопада. Він передбачає, що Київ повертатиме основну суму позики лише після того, як росія виплатить репарації.

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