Інформація про відновлення та передачу Збройним силам України експериментального легкого танка "Об'єкт 14", який розробляли у Харкові за часів СРСР, за 3 роки так і не знайшла підтвердження. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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У 2023 році низка профільних видань і телеграм-каналів опублікували фотографії незвичайної бойової машини. На знімках танк перебував у некомплектному стані, зокрема не мав гусениць.

Попри це, автори публікацій стверджували, що машину відновили та передали одному з підрозділів ЗСУ. Однак станом на листопад 2026 року підтверджень цієї інформації немає.

Що відомо про таємничий танк

За даними українського дослідника бронетанкової техніки Андрія Тарасенка, "Об'єкт 14" розробляли в межах радянської програми "Спрут-С", яка передбачала створення легкої бойової машини з амфібійними можливостями для повітряно-десантних військ.

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До розробки залучили кілька підприємств, серед яких був Харківський тракторний завод. Імовірно, конструктори опрацьовували варіанти машини зі 125-мм та навіть 152-мм гарматами.

Додаткове озброєння мало включати великокаліберний кулемет та систему постановки димових завіс "Туча". Водночас інформація про двигун і систему управління вогнем залишається невідомою.

Аналітики нагадують, що раніше ЗСУ вже використовували рідкісні зразки бронетехніки українського виробництва, зокрема БТР-4МВ1 та важкий бронетранспортер на базі Т-64. Однак подальша доля "Об'єкта 14" досі залишається загадкою.

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