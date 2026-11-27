Информация о восстановлении и передаче Вооружённым силам Украины экспериментального лёгкого танка «Объект 14», который разрабатывали в Харькове во времена СССР, за 3 года так и не нашла подтверждения. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

В 2023 году ряд профильных изданий и телеграм-каналов опубликовали фотографии необычной боевой машины. На снимках танк находился в некомплектном состоянии, в частности без гусениц.

Несмотря на это, авторы публикаций утверждали, что машину восстановили и передали одному из подразделений ВСУ. Однако по состоянию на ноябрь 2026 года подтверждений этой информации нет.

Что известно о загадочном танке

По данным украинского исследователя бронетанковой техники Андрея Тарасенко, «Объект 14» разрабатывали в рамках советской программы «Спрут-С», которая предусматривала создание лёгкой боевой машины с амфибийными возможностями для воздушно-десантных войск.

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К разработке привлекли несколько предприятий, среди которых был Харьковский тракторный завод. Вероятно, конструкторы прорабатывали варианты машины со 125-мм и даже 152-мм орудиями.

Дополнительное вооружение должно было включать крупнокалиберный пулемёт и систему постановки дымовых завес «Туча». В то же время информация о двигателе и системе управления огнём остаётся неизвестной.

Аналитики напоминают, что ранее ВСУ уже использовали редкие образцы бронетехники украинского производства, в частности БТР-4МВ1 и тяжёлый бронетранспортёр на базе Т-64. Однако дальнейшая судьба «Объекта 14» до сих пор остаётся загадкой.

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