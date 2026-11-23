В течение 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 1000 российских танков. Это примерно 45 тысяч тонн бронированной стали, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Как отметили в Генштабе, на металлическую конструкцию Эйфелевой башни ушло около 7300 тонн железа. Получается, что из металла российских танков, уничтоженных только в этом году, можно было бы возвести шесть таких башен.

Украинские воины делают невероятное. Они превращают российское убийственное железо в металлолом, чтобы оно больше никогда не прошло по украинской земле и не добралось дальше. Чтобы в Париже и впредь стояла Эйфелева башня