Весом как шесть Эйфелевых башен: ВСУ уничтожили более 1000 танков рф в 2026 году - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили более 1000 российских танков общим весом около 45 тысяч тонн стали. Это эквивалент металла шести Эйфелевых башен.
В течение 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 1000 российских танков. Это примерно 45 тысяч тонн бронированной стали, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в Генштабе, на металлическую конструкцию Эйфелевой башни ушло около 7300 тонн железа. Получается, что из металла российских танков, уничтоженных только в этом году, можно было бы возвести шесть таких башен.
Украинские воины делают невероятное. Они превращают российское убийственное железо в металлолом, чтобы оно больше никогда не прошло по украинской земле и не добралось дальше. Чтобы в Париже и впредь стояла Эйфелева башня
В Генштабе добавили: за каждым из этих уничтоженных российских танков стоит сорванный штурм, спасенные позиции и жизни украинских воинов.
Это результат ежедневной работы артиллеристов, операторов беспилотных систем, противотанкистов, пилотов, пехоты - всех, кто держит фронт. Силы обороны Украины продолжат уничтожать технику противника, пока россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины
Напомним
В течение суток 22 ноября враг потерял в войне в Украине 2 471 военнослужащего.