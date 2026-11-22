Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы и выступил против финансирования Украины за счет европейского бюджета. Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на заявление Бабиша в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

Чешский премьер назвал предложенный бюджет ЕС абсолютно неприемлемым для своей страны. В частности, его возмутило сокращение финансирования Чехии, которая, по его словам, ежегодно платит все большие взносы в европейский бюджет.

Бабиш заявил, что из-за предложения ирландского председательства Чехия может недополучить 7,5 млрд крон. Он также раскритиковал запланированные расходы на функционирование европейских институтов, которые в течение семи лет могут достигнуть 100 млрд евро.

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Отдельно глава чешского правительства выступил против выделения 100 млрд евро на поддержку Украины в рамках общего бюджета Европейского союза.

Почему мы должны давать деньги из европейского бюджета Украине? Украина должна получать деньги за пределами европейского бюджета – заявил Бабиш.

Накануне президент Европейского совета Антониу Кошта представил пересмотренное предложение семилетнего бюджета ЕС, предусматривающее сокращение расходов на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка поддержал позицию премьера, отметив, что бюджетные переговоры остаются сложными, а выражение несогласия является частью процесса достижения компромисса.

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