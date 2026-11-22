"Почему мы должны давать деньги Украине?" — премьер-министр Чехии выступил против выделения 100 млрд евро из бюджета ЕС
Киев • УНН
Андрей Бабиш назвал бюджет ЕС неприемлемым для Чехии и выступил против финансирования Украины из общих средств. Он призвал выделять помощь вне бюджета ЕС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы и выступил против финансирования Украины за счет европейского бюджета. Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на заявление Бабиша в социальной сети X, пишет УНН.
Детали
Чешский премьер назвал предложенный бюджет ЕС абсолютно неприемлемым для своей страны. В частности, его возмутило сокращение финансирования Чехии, которая, по его словам, ежегодно платит все большие взносы в европейский бюджет.
Бабиш заявил, что из-за предложения ирландского председательства Чехия может недополучить 7,5 млрд крон. Он также раскритиковал запланированные расходы на функционирование европейских институтов, которые в течение семи лет могут достигнуть 100 млрд евро.
Бабиш предложил финансировать Украину вне бюджета ЕС
Отдельно глава чешского правительства выступил против выделения 100 млрд евро на поддержку Украины в рамках общего бюджета Европейского союза.
Почему мы должны давать деньги из европейского бюджета Украине? Украина должна получать деньги за пределами европейского бюджета
Накануне президент Европейского совета Антониу Кошта представил пересмотренное предложение семилетнего бюджета ЕС, предусматривающее сокращение расходов на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка поддержал позицию премьера, отметив, что бюджетные переговоры остаются сложными, а выражение несогласия является частью процесса достижения компромисса.
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