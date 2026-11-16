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В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

Еврокомиссия планирует привлечь 45 млрд евро для покрытия двух третей финансового дефицита Украины в следующем году. Решение требует поддержки всех 27 стран ЕС.

В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT

Европейская комиссия предложит привлечь кредит в размере 45 млрд евро из бюджета ЕС для финансирования Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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В следующем году Украина столкнётся с дефицитом финансирования в размере примерно 70 млрд евро, и исполнительный орган ЕС пообещал помочь покрыть две трети этой суммы, одновременно призывая других западных союзников усилить свою поддержку.

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Еврокомиссия предложит занять средства из бюджета ЕС в предложении, которое будет представлено государствам-членам в среду (18 ноября — ред.), 

сообщили четыре источника, ознакомленные с планом.

Механизм финансирования, как отмечается, "будет идентичен методу, который использовался в прошлом году" для поддержки действующего кредита Украине в размере 90 млрд евро.

Эти средства предназначались для удовлетворения потребностей Украины в финансировании на текущий и следующий год, однако увеличение масштабов разрушений, вызванных атаками россии на Украину, увеличило дефицит финансирования Украины. Три страны ЕС — Чешская Республика, Словакия и Венгрия — получили право отказаться от уплаты процентов, связанных с займом в размере 90 млрд евро.

Новый кредит в размере около 45 млрд евро "потребует поддержки всех 27 столиц ЕС, однако эти три страны, а также Болгария, уже заявили, что не будут участвовать в будущем финансировании Украины".

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Их позиция побудила канцлера Германии Фридриха Мерца на прошлой неделе пригрозить отложить соглашение о совместном бюджете блока на 2028–2034 годы, если все страны ЕС не внесут вклад в финансирование Украины в следующем году и далее.

Германия является крупнейшим чистым плательщиком в бюджет ЕС и крупнейшим двусторонним донором Украины в Европе. Четыре страны, требующие освобождения от финансирования Украины, являются чистыми получателями.

"После угрозы Мерца два решения — по финансированию Украины и совместному бюджету блока — стали связанными", сообщили три источника, знакомые с ситуацией. "Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Брюсселе 26 и 27 ноября, стремясь принять решение до конца года", указывает издание.

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Объединение этих двух тем — это способ "защитить" финансирование Украины от будущего вето, говорят источники, на фоне того, что страны, зависящие от финансирования ЕС, будут вынуждены выбирать между поддержкой Украины и потерей бюджетных средств.

"Это повышает ставки, но означает, что нет никаких шансов, что эти вещи могут происходить параллельно. Есть одно большое дело", — сказал один из источников.

Брюссель и Берлин обеспокоены тем, что обеспечение будущего финансирования Украины станет всё более сложным на фоне того, что блок столкнётся с серией выборов в Испании, Франции, Италии и Польше, отмечает издание.

Лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен, лидирующая в опросах общественного мнения накануне президентских выборов в стране в апреле 2027 года, уже заявила, что прекратит поддерживать Украину, если станет преемницей Эммануэля Макрона.

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Однако другие предупредили, что эта тактика может иметь обратный эффект, если страны почувствуют, что их шантажируют.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал президенту Европейского совета Антониу Коште, что "соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего [бюджета ЕС]" в письме, которое получила FT.

"[Европейский] Союз должен сохранить свою способность определять и финансировать собственную долгосрочную политику и приоритеты, независимо от того, как будет развиваться ситуация", — добавил Бабиш.

Даже страны, поддерживающие Украину, такие как Ирландия, также выразили обеспокоенность.

"Некоторые страны сейчас связывают это с переговорами [по бюджету ЕС], что... вызывает у меня определённые опасения, но я понимаю почему, поскольку некоторые страны внесли очень значительный вклад", — сказал премьер-министр Ирландии Михал Мартин на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе.

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Юлия Шрамко

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