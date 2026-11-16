В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT

Европейская комиссия предложит привлечь кредит в размере 45 млрд евро из бюджета ЕС для финансирования Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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В следующем году Украина столкнётся с дефицитом финансирования в размере примерно 70 млрд евро, и исполнительный орган ЕС пообещал помочь покрыть две трети этой суммы, одновременно призывая других западных союзников усилить свою поддержку.

ЕС стремится покрыть две трети 70 млрд евро дефицита финансирования Украины

Еврокомиссия предложит занять средства из бюджета ЕС в предложении, которое будет представлено государствам-членам в среду (18 ноября — ред.), сообщили четыре источника, ознакомленные с планом.

Механизм финансирования, как отмечается, "будет идентичен методу, который использовался в прошлом году" для поддержки действующего кредита Украине в размере 90 млрд евро.

Эти средства предназначались для удовлетворения потребностей Украины в финансировании на текущий и следующий год, однако увеличение масштабов разрушений, вызванных атаками россии на Украину, увеличило дефицит финансирования Украины. Три страны ЕС — Чешская Республика, Словакия и Венгрия — получили право отказаться от уплаты процентов, связанных с займом в размере 90 млрд евро.

Новый кредит в размере около 45 млрд евро "потребует поддержки всех 27 столиц ЕС, однако эти три страны, а также Болгария, уже заявили, что не будут участвовать в будущем финансировании Украины".

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Их позиция побудила канцлера Германии Фридриха Мерца на прошлой неделе пригрозить отложить соглашение о совместном бюджете блока на 2028–2034 годы, если все страны ЕС не внесут вклад в финансирование Украины в следующем году и далее.

Германия является крупнейшим чистым плательщиком в бюджет ЕС и крупнейшим двусторонним донором Украины в Европе. Четыре страны, требующие освобождения от финансирования Украины, являются чистыми получателями.

"После угрозы Мерца два решения — по финансированию Украины и совместному бюджету блока — стали связанными", сообщили три источника, знакомые с ситуацией. "Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Брюсселе 26 и 27 ноября, стремясь принять решение до конца года", указывает издание.

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Объединение этих двух тем — это способ "защитить" финансирование Украины от будущего вето, говорят источники, на фоне того, что страны, зависящие от финансирования ЕС, будут вынуждены выбирать между поддержкой Украины и потерей бюджетных средств.

"Это повышает ставки, но означает, что нет никаких шансов, что эти вещи могут происходить параллельно. Есть одно большое дело", — сказал один из источников.

Брюссель и Берлин обеспокоены тем, что обеспечение будущего финансирования Украины станет всё более сложным на фоне того, что блок столкнётся с серией выборов в Испании, Франции, Италии и Польше, отмечает издание.

Лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен, лидирующая в опросах общественного мнения накануне президентских выборов в стране в апреле 2027 года, уже заявила, что прекратит поддерживать Украину, если станет преемницей Эммануэля Макрона.

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Однако другие предупредили, что эта тактика может иметь обратный эффект, если страны почувствуют, что их шантажируют.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал президенту Европейского совета Антониу Коште, что "соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего [бюджета ЕС]" в письме, которое получила FT.

"[Европейский] Союз должен сохранить свою способность определять и финансировать собственную долгосрочную политику и приоритеты, независимо от того, как будет развиваться ситуация", — добавил Бабиш.

Даже страны, поддерживающие Украину, такие как Ирландия, также выразили обеспокоенность.

"Некоторые страны сейчас связывают это с переговорами [по бюджету ЕС], что... вызывает у меня определённые опасения, но я понимаю почему, поскольку некоторые страны внесли очень значительный вклад", — сказал премьер-министр Ирландии Михал Мартин на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе.

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