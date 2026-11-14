Премьер Болгарии сделал заявление об оружии для Украины: София больше не поставляет со складов вооружённых сил

Премьер-министр Болгарии Румен Радев в кулуарах евросаммита в Дублине 13 ноября заявил, что экспорт оружия из Болгарии в Украину "неуклонно сокращается" и что страна больше не поставляет оружие или боеприпасы со складов вооружённых сил Болгарии. Об этом УНН пишет со ссылкой на болгарское издание BNT News.

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"Если вы посмотрите на статистику экспорта наших компаний оборонной промышленности, то увидите, что они зафиксировали чрезвычайно высокие объёмы экспорта в 2022 и 2023 годах, но они неуклонно сокращаются", — сказал Радев.

По его словам, "технологическая трансформация, которую мы наблюдаем во время этой войны, показывает, что сейчас также существует огромный спрос на дроны".

"С другой стороны, могу заявить, что наша позиция ясна. Мы больше не поставляем оружие или боеприпасы со складов вооружённых сил Болгарии. Я чётко заявил об этом, как только наше правительство вступило в должность", — указал Радев.

Говоря о финансовой помощи Украине, премьер Болгарии заявил, что страна находится под процедурой в связи с чрезмерным дефицитом в ЕС.

"Мы находимся под процедурой чрезмерного дефицита. У нас проблемы с резервами страны. В этой ситуации мы не можем предоставлять финансовую помощь, но мы точно не препятствуем решениям других государств-членов. Любая страна, которая решит предоставить помощь и инвестировать средства по своему усмотрению, может это сделать. Поэтому в нынешних обстоятельствах мы никого не блокируем.

Мы готовы обсудить механизмы, чтобы эти средства направлялись не на оружие, а на гуманитарную деятельность и поддержку электроэнергетики и медицинских услуг. Для нас особенно важно, чтобы мы видели механизмы направления этих средств именно нашей общине, если мы внесём вклад как гаранты. Эта община сосредоточена в нескольких регионах Украины", — отметил Радев.

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