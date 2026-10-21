Болгария прекращает финансирование закупок оружия для Украины через EPF: в чем причина

Фото иллюстративное

Болгария больше не будет участвовать в финансировании закупок нового летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF). Соответствующее решение 21 октября приняло национальное правительство, сообщает УНН со ссылкой на телеканал NOVA.

В то же время страна продолжит предоставлять средства на нелетальную помощь

Детали

Совет министров Болгарии одобрил позицию относительно так называемого "конструктивного воздержания" от финансирования закупок нового летального вооружения для Украины через Европейский фонд мира. Этот механизм позволяет государству — члену ЕС не поддерживать отдельные решения в сфере общей внешней политики и политики безопасности, одновременно не блокируя их принятие другими странами.

В болгарском правительстве подчеркнули, что София продолжит выполнять свои финансовые обязательства перед фондом, однако средства будут направляться исключительно на нелетальную помощь Украине.

"Финансовый вклад Республики Болгария в Европейский фонд мира в пользу Украины будет использоваться исключительно для мероприятий, связанных с предоставлением нелетальной помощи", — говорится в сообщении правительства.

ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины

Кроме того, Болгария будет настаивать на том, чтобы ее финансирование в первую очередь направлялось в украинские регионы, где проживают представители болгарского национального меньшинства. Возможность такого распределения средств в настоящее время обсуждается с Европейской комиссией. Правительство премьер-министра Румена Радева уже объяснило решение стратегической заинтересованностью Болгарии в прекращении боевых действий в Черноморском регионе.

В Софии заявили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, однако выступают против затяжного военного противостояния и поддерживают открытие дипломатических каналов для переговоров.

По данным СМИ, вклад Болгарии в Европейский фонд мира в 2026 году составляет более 9 млн евро. В то же время конкретная сумма, которая должна была направляться на закупку летального вооружения для Украины, не определена.

Контекст

Европейский фонд мира создали в 2021 году для финансирования оборонных и безопасностных инициатив ЕС, в частности военной помощи Украине. Взносы государств-членов рассчитываются в соответствии с размером их валового внутреннего продукта.

Ранее правительство Румена Радева уже прекратило безвозмездную передачу Украине вооружения и боеприпасов из запасов болгарской армии. При этом ограничение не означает автоматического запрета на коммерческий экспорт вооружения болгарскими производителями.

Напомним

Лидеры ЕС 26–27 ноября обсудят финансирование для Украины на 2027 год.