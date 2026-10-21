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The Guardian
Financial Times

Болгарія припиняє фінансування закупівель зброї для України через EPF: у чому причина

Київ • УНН

 • 2898 перегляди

Болгарія зберігає внески до Європейського фонду миру, але спрямовуватиме їх лише на нелетальну допомогу Україні. Софія підтримує переговори.

Болгарія припиняє фінансування закупівель зброї для України через EPF: у чому причина
Фото ілюстративне

Болгарія більше не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF). Відповідне рішення 21 жовтня ухвалив національний уряд, повідомляє УНН із посиланням на телеканал NOVA.

Водночас країна продовжить надавати кошти на нелетальну допомогу

Деталі

Рада міністрів Болгарії схвалила позицію щодо так званого "конструктивного утримання" від фінансування закупівель нового летального озброєння для України через Європейський фонд миру. Цей механізм дозволяє державі-члену ЄС не підтримувати окремі рішення у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, водночас не блокуючи їхнє ухвалення іншими країнами.

У болгарському уряді наголосили, що Софія продовжить виконувати свої фінансові зобов'язання перед фондом, однак кошти спрямовуватимуть виключно на нелетальну допомогу Україні.

"Фінансовий внесок Республіки Болгарія до Європейського фонду миру на користь України використовуватиметься виключно для заходів, пов'язаних із наданням нелетальної допомоги", — йдеться у повідомленні уряду.

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Крім того, Болгарія наполягатиме, щоб її фінансування першочергово спрямовували до українських регіонів, де проживають представники болгарської національної меншини. Можливість такого розподілу коштів наразі обговорюється з Європейською комісією. Уряд прем'єр-міністра Румена Радева вже пояснив рішення стратегічною зацікавленістю Болгарії у припиненні бойових дій у Чорноморському регіоні.

У Софії заявили, що продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, однак виступають проти затяжного військового протистояння та підтримують відкриття дипломатичних каналів для переговорів.

За даними ЗМІ, внесок Болгарії до Європейського фонду миру у 2026 році становить понад 9 млн євро. Водночас конкретна сума, яка мала спрямовуватися на закупівлю летального озброєння для України, не визначена.

Контекст

Європейський фонд миру створили у 2021 році для фінансування оборонних і безпекових ініціатив ЄС, зокрема військової допомоги Україні. Внески держав-членів розраховують відповідно до розміру їхнього валового внутрішнього продукту.

Раніше уряд Румена Радева вже припинив безоплатне передавання Україні озброєння та боєприпасів із запасів болгарської армії. При цьому обмеження не означає автоматичної заборони комерційного експорту озброєння болгарськими виробниками.

Нагадаємо

Лідери ЄС 26–27 листопада обговорять фінансування для України на 2027 рік.

Олександра Василенко

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