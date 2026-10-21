ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України

Європейський парламент 21 жовтня розглядає результати саміту Євроради, який відбувся 15-16 жовтня у Брюсселі, а також бюджет Європейського Союзу на 2027 рік. Серед головних питань — фінансова підтримка України, оборонні витрати, конкурентоспроможність європейської економіки та майбутнє багаторічного бюджету ЄС.

Однак вже відомо, що, попри підтвердження спільних пріоритетів, країни-члени поки не досягли компромісу щодо обсягів фінансування на наступні роки.

Як усе відбувалося та чому бюджетні рішення Європарламенту наразі надзвичайно важливі для України, розповідає УНН.

Європарламент обговорив підсумки саміту - які питання стали ключовими

Під час пленарного засідання у Страсбурзі 21 жовтня євродепутати повернулися до питань, які обговорювали лідери 27 держав Євросоюзу на саміті 15-16 жовтня.

Однією з центральних тем стала економічна конкурентоспроможність ЄС. Європейські лідери розглядали наслідки подорожчання енергоносіїв, необхідність підтримки промисловості, зниження адміністративного навантаження на бізнес і прискорення інвестицій. За оцінкою голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, від кінця лютого європейські ціни на газ зросли на 140%, а дизельне пальне подорожчало вдвічі. Додаткові витрати на імпорт викопного палива становили близько 100 млрд євро. На цьому тлі лідери ЄС закликали Єврокомісію розглянути короткострокові заходи для стримування енергетичних цін, водночас зберігаючи стратегічний курс на розвиток відновлюваної енергетики.

Не менш важливим питанням стали майбутні витрати Євросоюзу. Держави мають одночасно фінансувати оборону, економічний розвиток, соціальні програми та підтримку України. Але вже зараз частина національних урядів наполягає на обмеженні бюджетних видатків, через що виникають жаркі дебати.

Підтримка України після саміту - які рішення ухвалили європейські лідери

За підсумками зустрічі Європейська рада підтвердила готовність продовжувати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Окрему увагу приділили підготовці до зими, захисту енергетичної інфраструктури й посиленню протиповітряної оборони після масштабних російських атак. Лідери ЄС привітали продовження виплат у межах кредитного механізму підтримки України обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Також вони підтримали рішення виділити 6,6 млрд євро в межах Європейського фонду миру (EPF).

Однак, попри ці оптимістичні новини, фінансові потреби України на 2027 рік залишаються значними. Тому Президент України Володимир Зеленський під час саміту звернувся до європейських партнерів із проханням забезпечити додаткові 70 млрд євро. Після цього Європейська рада доручила Єврокомісії спільно з Міжнародним валютним фондом оновити оцінку фінансових та оборонних потреб України й підготувати конкретні пропозиції щодо фінансування.

Бюджет ЄС на 2027 рік - скільки грошей пропонують виділити

Проєкт бюджету Євросоюзу на 2027 рік, представлений Європейською комісією, передбачає приблизно 199,9 млрд євро бюджетних зобов'язань та 212 млрд євро платежів з урахуванням спеціальних інструментів. Бюджетні зобов'язання визначають, на яку суму ЄС може взяти фінансові зобов'язання протягом року. А платежі — це кошти, які фактично планують виплатити, зокрема за програмами попередніх років.

Однак Рада ЄС запропонувала скоротити початковий проєкт приблизно на 1 млрд євро за зобов'язаннями та на 500 млн євро за платежами. Її бюджетна позиція передбачає 191,88 млрд євро зобов'язань та 202,07 млрд євро платежів без урахування спеціальних інструментів поза багаторічною фінансовою рамкою. Натомість бюджетний комітет Європарламенту виступив проти запропонованих скорочень. Комітет визначив видатки в межах основних бюджетних розділів на рівні 194 млрд євро зобов'язань та 203,3 млрд євро платежів.

Євродепутати також запропонували збільшити фінансування пріоритетних програм на 1,17 млрд євро порівняно з початковим проєктом Єврокомісії. Саме ці розбіжності стали основою подальших бюджетних суперечок між Європарламентом і державами-членами.

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На що Європарламент хоче спрямувати додаткові кошти

Найбільше додаткове фінансування бюджетний комітет Європарламенту пропонує спрямувати на економічний розвиток, інфраструктуру та наукові дослідження. Зокрема, 376,7 млн євро передбачили для програм, пов'язаних із конкурентоспроможністю. З них 260,5 млн євро пропонують додати до програми Connecting Europe Facility, яка підтримує розвиток європейських транспортних та енергетичних мереж. Ще 63 млн євро планують спрямувати на Horizon Europe, а 31,6 млн євро — на програму єдиного ринку.

На соціальні та гуманітарні пріоритети пропонують додати 275,1 млн євро. Зокрема, 96 млн євро передбачено для Erasmus+, 80 млн євро — для механізму цивільного захисту та 50 млн євро — для EU4Health.

Додаткові 182,5 млн євро спрямують на сільське господарство, природоохоронні програми та підтримку молодих фермерів.

На управління кордонами й міграційні програми передбачено збільшення фінансування на 72,9 млн євро, а на безпеку й оборону — на 66,3 млн євро, з яких 20 млн євро призначені для військової мобільності.

Ще 139 млн євро пропонують додати до фінансування зовнішньополітичних програм, зокрема гуманітарної допомоги та підтримки східних і південних сусідів ЄС.

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Довгостроковий бюджет ЄС на 2028-2034 роки - чому держави-члени не можуть дійти згоди

Окремим предметом суперечок залишається довгостроковий бюджет Євросоюзу (MFF) на 2028-2034 роки. На відміну від річного бюджету, він визначає основні фінансові пріоритети блоку протягом наступних семи років.

Європейська комісія запропонувала довгостроковий фінансовий план обсягом близько 1,76 трлн євро. Однак Ірландія, яка головує в Раді ЄС, представила компромісний варіант зі скороченням видатків приблизно на 141 млрд євро, або на 8%. Запропонований обсяг становить близько 1,62 трлн євро.

Попри скорочення, низка країн, зокрема Швеція, Німеччина та Нідерланди, вважають фінансові зобов'язання надмірними. Водночас інші держави виступають за збереження достатнього фінансування сільського господарства, регіонального розвитку та соціальних програм.

Європарламент, своєю чергою, критикує запропоновані обмеження. За оцінкою його представників, з урахуванням інфляції та витрат на погашення спільних боргів реальна купівельна спроможність нового бюджету може скоротитися приблизно на 10% порівняно з чинним фінансовим періодом.

Ще одна проблема — відсутність домовленості щодо нових джерел доходів ЄС. Серед можливих варіантів обговорюють додаткові збори з великих цифрових платформ та інші загальноєвропейські надходження. Саміт 15-16 жовтня не забезпечив суттєвого зближення позицій, тому подальші перемовини доручили голові Європейської ради Антоніу Кошті.

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Що бюджетні рішення Євросоюзу дають Україні

Для України наслідки європейських бюджетних переговорів виходять далеко за межі звичайного планування державних видатків. Як мінімум, від доступності фінансових ресурсів ЄС залежатимуть стабільність міжнародної бюджетної підтримки, оборонні закупівлі, відновлення інфраструктури та реалізація спільних економічних програм.

Особливого значення набуває забезпечення фінансових потреб України на 2027 рік. Саме європейські інституції мають визначити джерела коштів, умови їх залучення та можливі механізми розподілу фінансового навантаження між партнерами.

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Зауважимо також те, що окремо бюджетний комітет Європарламенту запропонував передбачити 1,1 млрд євро для покриття вартості запозичень у межах інструменту кредитної підтримки України.

Водночас ЄС пов'язує своєчасність частини фінансування з виконанням Україною погоджених реформ, зокрема у сфері верховенства права та зобов'язань за Планом України (Ukraine Plan).

Коли остаточно погодять бюджет ЄС на 2027 рік

Наразі розгляд річного бюджету Євросоюзу переходить у завершальну фазу. Після обговорення 20 жовтня на 21 жовтня заплановане голосування Європарламенту щодо бюджетних поправок і власної позиції на 2027 рік.

Оскільки позиції Європарламенту та Ради ЄС відрізняються, наступним етапом має стати погоджувальна процедура за участю представників обох інституцій. Перше засідання такого погоджувального комітету запланували на 3 листопада, при тому, що відведений на узгодження 21-денний період має завершитися 16 листопада.

Якщо компроміс знайдуть, узгоджений бюджет повинні підтримати обидві сторони. У разі провалу переговорів Єврокомісія має представити новий проєкт кошторису.

Головні фінансові рішення ЄС до кінця 2026 року - чого чекати далі

До завершення року Євросоюз має вирішити одразу кілька стратегічних фінансових питань. Найближчим завданням стане погодження річного бюджету на 2027 рік, від якого залежатиме фінансування чинних європейських програм. Паралельно Єврокомісія повинна визначити можливості додаткової підтримки України, спираючись на оновлені розрахунки її потреб.

У листопаді Антоніу Кошта має представити нову основу для переговорів щодо багаторічного бюджету.

На 26-27 листопада запланований спеціальний саміт Європейської ради, присвячений фінансовій рамці на 2028-2034 роки. Наступне обговорення очікується 17-18 грудня.

Європейські лідери прагнуть досягти політичної домовленості до кінця 2026 року, щоб протягом 2027-го ухвалити необхідне законодавство та забезпечити безперервне фінансування програм із січня 2028 року. Але досягнення компромісу ускладнюють суперечки щодо внесків держав-членів, оборонних витрат, аграрних субсидій та пошуку додаткових джерел бюджетних надходжень.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що лідери ЄС не досягли згоди щодо довгострокового бюджету на саміті в Брюсселі. Країни сперечаються між скороченням видатків і збільшенням бюджету.