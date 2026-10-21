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ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11935 перегляди

ЄС шукає партнерів для покриття дефіциту фінансування України у 70 млрд євро 2027 року. Брюссель звернеться до Канади та Британії.

ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ

ЄС готується спробувати переконати Канаду та Велику Британію збільшити свою підтримку України в межах зусиль щодо подолання дефіциту фінансування обсягом 70 мільярдів євро, з яким зіткнеться Україна 2027 року. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Саміт ЄС-Канада 29-30 жовтня та саміт ЄС-Велика Британія 20 листопада дадуть Брюсселю можливість висловити свою позицію на найвищому рівні. Зі зростанням потреб України у фінансуванні та невизначеністю щодо підтримки США, Брюссель все частіше звертається до союзників, які не входять до ЄС, щоб вони зробили більший внесок, повідомили п'ять посадовців ЄС, включаючи двох з Європейської комісії, та двох дипломатів ЄС.

ЄС та його країни-члени забезпечують 80 відсотків зовнішньої допомоги Україні, заявила в п'ятницю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Нам терміново потрібні інші партнери, щоб вони активізувалися", - сказала вона.

ЄС зобов'язався надати позику в 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки, призначену для покриття приблизно двох третин потреб України. Брюссель очікував, що інші партнери, включаючи Канаду, Японію, Південну Корею, Австралію та Норвегію, нададуть ще 45 мільярдів євро, але значна частина цих коштів надходить повільно, на тлі того, як інші уряди ще не затвердили або не виділили підтримку, на яку розраховував Брюссель.

Брюссель прямує до переговорів щодо тісніших економічних та оборонних зв'язків з Лондоном та Оттавою. Дипломати та посадовці ЄС заявили, що вони не очікують офіційної угоди, але підтримка України з боку партнерів ЄС, ймовірно, формуватиме політичний клімат навколо переговорів. 

ЄС також порушував питання фінансових потреб України на 2027 рік на зустрічах Міжнародного валютного фонду, G7 та G20, а також з країнами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

"Під час моїх зустрічей у Бангкоку необхідність забезпечення фінансової підтримки України у 2027 році була важливою темою", – заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, посилаючись на зустрічі МВФ та Групи Світового банку минулого тижня. Він сказав, що закликав до "широкого розподілу тягаря та наголосив на важливості того, щоб міжнародні партнери робили свою частину, на тлі того, як Україна продовжує боротьбу з російською агресією".

Усі посадовці та дипломати ЄС наголосили, що цей поштовх не був критикою Великої Британії чи Канади, які є рішучими прихильниками України. Річ у тім, сказали вони, що потреби України зросли.

Велика Британія заявляє, що виділила Україні загалом 25 мільярдів фунтів стерлінгів, а Канада пообіцяла еквівалент 5,4 мільярда євро військової допомоги та 8,2 мільярда євро прямої фінансової підтримки.

ЄС та його країни-члени заявляють, що з моменту повномасштабного вторгнення росії вони внесли понад 231 мільярд євро, включаючи військову допомогу, бюджетну підтримку та гарантії, підтримку українців, які проживають у блоці, та надходження від заблокованих російських активів — суму, яку один високопоставлений дипломат ЄС назвав вже "перевищеною".

За словами представника Єврокомісії, питання задоволення фінансових потреб України стало "центральним обговоренням на кожній зустрічі" з партнерами, які підтримують Україну.

За словами високопоставленого дипломата, наближення виборів у низці країн блоку у поєднанні з непередбачуваністю підтримки Києва Вашингтоном означає, що європейським країнам потрібно дивитися далі власних бюджетів. "Нам потрібно мислити ширше і масштабніше", - зазначив він.

ЄС також закликає український уряд заручитися більшою підтримкою від країн, що не входять до ЄС. "Це перший наступний крок, який їм потрібно заручитися від своїх партнерів", – сказав представник Єврокомісії.

Канада і Велика Британія

Посли ЄС мають намір обговорити майбутні саміти Канади та Великої Британії завтра, причому фінансування України, як очікується, буде частиною обговорень, заявили два дипломати.

Брюссель, "не вказуючи пальцем", хоче використати підготовку до зустрічей, щоб наполягати на ширшій підтримці, сказав високопоставлений дипломат. Але ЄС "не буде підлаштовуватися під Трампа" та прямо пов'язувати сприятливий режим з внесками в Україну, додали вони.

Єврокомісія не визначила, що вона проситиме від партнерів або як будь-який запит може бути пов'язаний з переговорами про торгівлю та оборону. Дипломат сказав, що ЄС все ще потрібно з'ясувати, "наскільки це вплине на об'єднання цих точок".

Фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим "асоційованим членом" ЄС у своїй промові про становище країни минулого місяця. Жовтневий саміт у Монреалі - це можливість розвинути цю ідею.

Оттава братиме участь у програмі ЄС SAFE, яка фінансує спільні оборонні закупівлі, надаючи канадським компаніям переважний доступ до контрактів, що фінансуються SAFE. Тісніша співпраця в оборонній сфері та доступ до промисловості можуть стати частиною ширшої розмови про підтримку України, сказав один із дипломатів.

У заяві Кетрін Серьє, речниця офісу Таємної ради Канади, заявила, що Оттава "є і була непохитним прихильником України", а Канада виділила майже 26 мільярдів канадських доларів на військову, фінансову та гуманітарну допомогу. "Канада продовжує підтримувати Україну та продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами щодо потреб України", – сказала Серьє.

Очікується, що саміт у Великій Британії сприятиме обіцяному прем'єр-міністром Енді Бернемом перезавантаженню відносин з блоком, включаючи угоди щодо мобільності молоді, продовольства та торгівлі викидами. Бернем заявив, що статус-кво "недостатньо хороший", і хоче, щоб Велика Британія зблизилася з ЄС.

Лондон хоче, щоб британські компанії вважалися європейськими згідно із запропонованим законом про промисловий акселератор (Industrial Accelerator Act), який надаватиме перевагу товарам, виробленим у Європі, у державних контрактах та промисловій підтримці. Британські чиновники стурбовані тим, що британські фірми можуть втратити, попри тісні зв'язки між британськими та європейськими ланцюгами поставок.

Троє британських чиновників заявили у вівторок, що не чули про прохання до Великої Британії надати більше підтримки Україні в обмін на те, щоб її компанії мали право на участь у цьому законі. Четвертий чиновник ЄС заявив, що очікується, що Україна буде включена до декларації саміту з Великою Британією, але це відображатиме зусилля обох сторін щодо допомоги Києву, а не вимогу Брюсселя щодо більшої підтримки.

Японія та Австралія

ЄС також тисне на Японію, щоб вона збільшила свої внески, причому один високопосадовець ЄС заявив, що вона відстає у 2026 році. Людина, знайома з думкою в Токіо, спростувала ідею про те, що Японія не робить власного внеску, заявивши, що Токіо вже надав Києву близько 20 мільярдів доларів підтримки, але може бути місце для більшої суми, якщо Україна звернеться з цим прохання.

Токіо також прагне гарантій того, що японські компанії збережуть доступ до ринку ЄС, після побоювань, що преференції "Зроблено в Європі" (Made in Europe) за законом про промисловий акселератор ЄС можуть поставити її фірми у невигідне становище.

Австралія стверджує, що ще не отримала запиту на збільшення фінансування для України на 2027 рік. Канберра, ймовірно, знаходиться нижче у списку, якщо взагалі є в ньому, на тлі того, як її прем'єр-міністр та міністр закордонних справ зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН минулого місяця та оголосили про додаткове фінансування та угоду про безпеку, повідомив австралійський чиновник.

ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти20.10.26, 10:45 • 22278 переглядiв

Юлія Шрамко

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