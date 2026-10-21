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ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины — СМИ

Киев • УНН

 • 10162 просмотра

ЕС ищет партнёров для покрытия дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро в 2027 году. Брюссель обратится к Канаде и Великобритании.

ЕС призовёт Канаду и Великобританию увеличить финансирование Украины — СМИ

ЕС готовится попытаться убедить Канаду и Великобританию увеличить свою поддержку Украины в рамках усилий по преодолению дефицита финансирования в размере 70 миллиардов евро, с которым Украина столкнётся в 2027 году. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Саммит ЕС—Канада 29–30 октября и саммит ЕС—Великобритания 20 ноября дадут Брюсселю возможность выразить свою позицию на самом высоком уровне. На фоне роста потребностей Украины в финансировании и неопределённости относительно поддержки США Брюссель всё чаще обращается к союзникам, не входящим в ЕС, с призывом внести больший вклад, сообщили пять чиновников ЕС, включая двух представителей Европейской комиссии, а также два дипломата ЕС.

ЕС и его государства-члены обеспечивают 80 процентов внешней помощи Украине, заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Нам срочно нужны другие партнёры, чтобы они активизировались», — сказала она.

ЕС обязался предоставить заём в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, предназначенный для покрытия примерно двух третей потребностей Украины. Брюссель ожидал, что другие партнёры, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Норвегию, предоставят ещё 45 миллиардов евро, однако значительная часть этих средств поступает медленно, поскольку другие правительства ещё не утвердили или не выделили поддержку, на которую рассчитывал Брюссель.

Брюссель направляется к переговорам о более тесных экономических и оборонных связях с Лондоном и Оттавой. Дипломаты и чиновники ЕС заявили, что не ожидают официального соглашения, однако поддержка Украины со стороны партнёров ЕС, вероятно, будет формировать политический климат вокруг переговоров. 

ЕС также поднимал вопрос о финансовых потребностях Украины на 2027 год на встречах Международного валютного фонда, G7 и G20, а также со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Во время моих встреч в Бангкоке необходимость обеспечения финансовой поддержки Украины в 2027 году была важной темой», — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, ссылаясь на встречи МВФ и Группы Всемирного банка на прошлой неделе. Он сказал, что призвал к «широкому распределению бремени и подчеркнул важность того, чтобы международные партнёры вносили свою часть вклада, поскольку Украина продолжает борьбу с российской агрессией».

Все чиновники и дипломаты ЕС подчеркнули, что этот призыв не был критикой Великобритании или Канады, которые являются решительными сторонниками Украины. Дело в том, сказали они, что потребности Украины выросли.

Великобритания заявляет, что выделила Украине в общей сложности 25 миллиардов фунтов стерлингов, а Канада пообещала эквивалент 5,4 миллиарда евро военной помощи и 8,2 миллиарда евро прямой финансовой поддержки.

ЕС и его государства-члены заявляют, что с момента полномасштабного вторжения России они внесли более 231 миллиарда евро, включая военную помощь, бюджетную поддержку и гарантии, поддержку украинцев, проживающих в блоке, и поступления от заблокированных российских активов — сумму, которую один высокопоставленный дипломат ЕС назвал уже «превышенной».

По словам представителя Европейской комиссии, вопрос удовлетворения финансовых потребностей Украины стал «центральной темой обсуждения на каждой встрече» с партнёрами, поддерживающими Украину.

По словам высокопоставленного дипломата, приближение выборов в ряде стран блока в сочетании с непредсказуемостью поддержки Киева Вашингтоном означает, что европейским странам необходимо смотреть дальше собственных бюджетов. «Нам нужно мыслить шире и масштабнее», — отметил он.

ЕС также призывает украинское правительство заручиться большей поддержкой со стороны стран, не входящих в ЕС. «Это первый следующий шаг, поддержкой которого им нужно заручиться у своих партнёров», — сказал представитель Европейской комиссии.

Канада и Великобритания

Послы ЕС намерены обсудить завтрашние саммиты с Канадой и Великобританией, причём, как ожидается, финансирование Украины станет частью обсуждений, заявили два дипломата.

Брюссель, «не указывая пальцем», хочет использовать подготовку к встречам, чтобы настаивать на более широкой поддержке, заявил высокопоставленный дипломат. Но ЕС «не будет подстраиваться под Трампа» и напрямую связывать благоприятный режим с взносами в Украину, добавили они.

Еврокомиссия не определила, о чем она будет просить партнеров или как любой запрос может быть связан с переговорами о торговле и обороне. Дипломат сказал, что ЕС все еще нужно выяснить, «насколько это повлияет на объединение этих точек».

Фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым «ассоциированным членом» ЕС в своей речи о положении страны в прошлом месяце. Октябрьский саммит в Монреале — это возможность развить эту идею.

Оттава будет участвовать в программе ЕС SAFE, которая финансирует совместные оборонные закупки, предоставляя канадским компаниям преимущественный доступ к контрактам, финансируемым SAFE. Более тесное сотрудничество в сфере обороны и доступ к промышленности могут стать частью более широкого разговора о поддержке Украины, сказал один из дипломатов.

В заявлении Кэтрин Серье, пресс-секретарь офиса Тайного совета Канады, заявила, что Оттава «является и была непоколебимым сторонником Украины», а Канада выделила почти 26 миллиардов канадских долларов на военную, финансовую и гуманитарную помощь. «Канада продолжает поддерживать Украину и продолжает сотрудничать с международными партнерами в вопросах потребностей Украины», — сказала Серье.

Ожидается, что саммит в Великобритании будет способствовать обещанной премьер-министром Энди Бернемом перезагрузке отношений с блоком, включая соглашения о мобильности молодежи, продовольствии и торговле выбросами. Бернем заявил, что статус-кво «недостаточно хорош», и хочет, чтобы Великобритания сблизилась с ЕС.

Лондон хочет, чтобы британские компании считались европейскими в соответствии с предложенным законом о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act), который будет отдавать предпочтение товарам, произведенным в Европе, в государственных контрактах и промышленной поддержке. Британские чиновники обеспокоены тем, что британские фирмы могут проиграть, несмотря на тесные связи между британскими и европейскими цепочками поставок.

Трое британских чиновников заявили во вторник, что не слышали о просьбах к Великобритании предоставить больше поддержки Украине в обмен на то, чтобы ее компании имели право участвовать в этом законе. Четвертый чиновник ЕС заявил, что ожидается включение Украины в декларацию саммита с Великобританией, но это будет отражать усилия обеих сторон по оказанию помощи Киеву, а не требование Брюсселя о большей поддержке.

Япония и Австралия

ЕС также оказывает давление на Японию, чтобы она увеличила свои взносы, причем один высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что в 2026 году она отстает. Человек, знакомый с позицией в Токио, опроверг идею о том, что Япония не вносит собственного вклада, заявив, что Токио уже предоставил Киеву около 20 миллиардов долларов поддержки, но может быть место для большей суммы, если Украина обратится с такой просьбой.

Токио также стремится получить гарантии того, что японские компании сохранят доступ к рынку ЕС, после опасений, что преференции «Сделано в Европе» (Made in Europe) в соответствии с законом о промышленном акселераторе ЕС могут поставить ее фирмы в невыгодное положение.

Австралия утверждает, что еще не получила запроса на увеличение финансирования для Украины на 2027 год. Канберра, вероятно, находится ниже в списке, если вообще в него включена, на фоне того, что ее премьер-министр и министр иностранных дел встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце и объявили о дополнительном финансировании и соглашении о безопасности, сообщил австралийский чиновник.

ЕС ищет ещё €70 млрд для Украины: Euronews узнал о вариантах20.10.26, 10:45 • 22261 просмотр

Юлия Шрамко

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