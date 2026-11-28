Овербукінг — це поширена практика авіакомпаній та готелів, коли квитків чи номерів продають більше, ніж є в наявності. Причини такого ризику полягають у прагненні застрахуватися від скасувань, проте математика продажу "зайвих" місць регулярно дає збій, змушуючи пасажирів шукати способи знизити ймовірність опинитися поза бортом. УНН пропонує чіткий алгоритм дій на випадок відмови в посадці, інструкцію з отримання грошових компенсацій, особливості овербукінгу в готелях та поради щодо того, чи варто віддавати свій квиток за бонуси.

Що таке овербукінг і навіщо його застосовують

Овербукінг — це свідомий продаж більшої кількості квитків або номерів, ніж є в наявності. Головна причина — статистика скасувань та нез'явлень. Багато років спостережень показують, що на майже кожному рейсі або в готелі якась частина клієнтів не з'являється. Хтось запізнився на стиковку, хтось захворів, комусь скасували відрядження, а власники квитків гнучких тарифів просто змінили плани в останній момент. Якщо літак летить із порожніми кріслами, авіакомпанія втрачає чистий прибуток. Щоб максимізувати завантаження до 100%, спеціальні алгоритми аналізують історії рейсів за останні роки, з урахуванням сезону, дня тижня та напрямку, і вираховують допустимий відсоток "зайвих" продажів. Здебільшого схема працює бездоганно, але іноді математика підводить, і на посадку приходять абсолютно всі пасажири.

Наскільки часто це трапляється

У масштабах усієї авіаіндустрії овербукінг трапляється не так часто, як здається з новин — приблизно у 1–5 випадках на 10 000 пасажирів. Проте ймовірність потрапити під нього різко зростає у пікові періоди. Наприклад у сезон відпусток та свят, на Новий рік, різдвяні канікули та кінець літа.

Як знизити ризик: практичні поради

Повністю застрахуватися від овербукінгу неможливо, але можна істотно знизити ризик опинитися тим самим "зайвим" пасажиром. Системи авіакомпаній обирають кандидатів на відмову за певними критеріями, тому важливо не потрапити на початок цього списку.

Рання онлайн-реєстрація

Зареєструйтеся на рейс одразу після відкриття чекіну, зазвичай за 24–48 годин. Пасажири, які реєструються останніми у стійки в аеропорту — перші претенденти на списання.

Вибір або купівля конкретного місця

Якщо у вас є призначене крісло в салоні, ймовірність відмови суттєво знижується.

Прибуття в аеропорт заздалегідь

Навіть із пройденою онлайн-реєстрацією намагайтеся здати багаж і підійти до ґейту без запізнень.

Участь у програмах лояльності

Пасажири зі статусом, навіть початковим, та ті, хто придбав дорожчі тарифи, бізнес, преміум-економ, захищені алгоритмами в першу чергу. У зоні ризику завжди опиняються власники найдешевших квитків без багажу.

Купівля квитків за один раз

Якщо у вас стикувальний рейс, купуйте його єдиним квитком.Авіакомпанії рідше знімають пасажирів із транзитних маршрутів, адже це тягне за собою ланцюгову реакцію компенсацій.

Що робити, якщо вам відмовили в посадці

Якщо на виході на посадку виявилося, що місця немає, збережіть спокій та дійте за чітким алгоритмом:

Отримайте письмове підтвердження. Вимагайте від представника авіакомпанії документ із зазначенням причини відмови в посадці. Це ваш головний доказ для отримання компенсації. Збережіть усі посадкові та чеки. Не викидайте посадкові талони та всі чеки на їжу, готель чи транспорт, якщо доведеться чекати наступного рейсу. Вимагайте перебронювання або повернення коштів. Авіакомпанія зобов'язана безкоштовно відправити вас найближчим альтернативним рейсом, навіть іншої авіакомпанії, або повернути повну вартість квитка, якщо поїздка втратила сенс. Вимагайте базовий догляд. Якщо очікування нового рейсу триває понад 2 години, вам мають надати напої та харчування. Якщо чекати доводиться вночі — готель та трансфер до нього й назад.

Компенсації для рейсів з ЄС

Якщо ваш рейс вилітає з аеропорту країни ЄС, будь-якою авіакомпанією, або прямує до ЄС бортом європейського перевізника, ви захищені законодавством. У разі примусової відмови в посадці через овербукінг ви маєте право на фіксовану грошову компенсацію, яка виплачується додатково до надання нового квитка чи повернення його вартості.

Якщо дальність польоту була до 1500 км, обсяг компенсації буде 250 євро, від 1500 до 3500 км — 400 євро, а понад 3500 км — 600 євро.

Виплата здійснюється готівкою, банківським переказом або чеком. Погоджуватися на ваучери на майбутні польоти ви можете тільки за власною письмовою згодою.

Овербукінг у готелях: як діяти і що вимагати

У готельному бізнесі надмірне бронювання трапляється не менш часто, ніж в авіації. Якщо ви приїхали, а вільних номерів вашої категорії немає:

Заміна на вищу категорію. Готель має безкоштовно надати вам номер вищого класу, наприклад, Люкс замість Стандарту, якщо він є у наявності. Переселення в інший готель. Якщо вільних місць немає взагалі, готель зобов'язаний за власний рахунок знайти та оплатити вам проживання в іншому готелі аналогічної або вищої категорії. Трансфер та компенсація. Готель має покрити витрати на таксі до нового місця та надати можливість зробити безкоштовний дзвінок рідним чи колегам. Не погоджуйтеся на варіанти нижчої якості без повернення різниці у вартості. Якщо ви бронювали через великі агрегатори, Booking, Expedia тощо, одразу телефонуйте в їхню службу підтримки — вони швидко вирішують такі ситуації на користь гостя, підганяючи готель штрафними санкціями.

Добровільна відмова від місця за бонуси — чи варто погоджуватися?

Коли виникає овербукінг, співробітники авіакомпанії спершу шукають волонтерів, які згодні добровільно відмовитися від польоту цим рейсом у обмін на бонуси.

Що зазвичай пропонують:

Квиток на наступний рейс. Ваучери на знижку, грошову компенсацію або безкоштовні квитки у майбутньому. Оплачений готель та харчування, якщо виліт наступного дня.

Коли це вигідно: Якщо ви нікуди не поспішаєте, мандруєте самі або згодні затриматися на день у цікавому місті за рахунок авіакомпанії, це чудова можливість заробити від пари сотень доларів чи євро та отримати безкоштовний готель.

Про що варто пам'ятати: Якщо ви погоджуєтеся добровільно, ви втрачаєте право на обов'язкову фіксовану компенсацію, тих самих €250–600. Тому торгуйтеся: переконайтеся, що обсяг пропонованого бонуса або ваучера справді перекриває ваші незручності. Обов'язково зафіксуйте всі обіцянки співробітників у письмовому вигляді перед тим, як віддати свій посадковий талон.