Національне антикорупційне бюро на запит парламентської ТСК надало наказ про відрядження директора НАБУ Семена Кривоноса. Згідно з документом, він перебуває за кордоном з 22 листопада до 6 грудня й за цей час відвідає чотири країни: Італію, Бельгію, Польщу та Японію. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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За даними Гончаренка, з 23 по 26 листопада Кривонос перебував у Римі на форумі з питань верховенства права. 24 листопада директора НАБУ запросили на двогодинну панельну дискусію, а наступного дня — на закритий круглий стіл. Тобто на час обох засідань ТСК, 23 і 25 листопада, Кривонос був у Римі.

26–27 листопада в Брюсселі для нього запланували "робочі зустрічі" з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні. Гончаренко наголосив, що підтверджень цих зустрічей комісія не отримала.

"Запрошення на ці зустрічі нам не надали", — написав нардеп.

Найдовший етап поїздки — Токіо. З 29 листопада по 5 грудня Кривонос проходитиме тижневий курс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) "Підвищення спроможності у сфері протидії відмиванню коштів". За словами Гончаренка, директор НАБУ — один із 12 учасників навчання.

Голова ТСК звернув увагу, що комісія пропонувала Кривоносу на вибір дві дати засідань — 7 або 11 грудня. Оскільки відрядження завершується 6 грудня, воно, на думку Гончаренка, вже не заважає директору НАБУ прийти до комісії. Нардеп також іронічно припустив, що після перельоту з Токіо можливий джетлаг.

Гончаренко пригадав і випадок із головою Держфінмоніторингу Філіпом Проніним: той раніше не прийшов на засідання ТСК через лікарняний, а наступного дня був у Танзанії. Нардеп іронічно зауважив, що тема протидії відмиванню коштів, схоже, особливо часто стає приводом для далеких поїздок.