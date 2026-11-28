Після російських атак на енергетику 28 листопада у Київській області запроваджено аварійні відключення електроенергії, а у Дніпропетровській області - індивідуальні графіки. Про це УНН пише з посиланням на дані Укренерго та ДТЕК.

Київська область

"Через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині, за даними ДТЕК, "запроваджено індивідуальні графіки відключень".

"Ворожі атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі регіону. Через це застосовувати звичні графіки за чергами й підчергами неможливо. Щоб ви могли планувати свій день, енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі розраховують графік окремо для кожного будинку. Навіть у сусідніх будинках години відключень можуть різнитися, бо вони можуть живитися від різних ліній", - вказано у повідомленні.

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