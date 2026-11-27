Україна повністю припинила експорт електроенергії за кордон на тлі погіршення ситуації в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Натомість імпорт електроенергії досяг найвищого рівня з середини червня. Про це свідчить огляд за листопад від Центру економічної стратегії, пише УНН.

Деталі

"Україна припинила експорт електроенергії, а імпорт сягнув найвищого рівня з середини червня", - ідеться в огляді.

Як зазначається, з початку осені російська армія завдала понад тисячу ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під обстрілами опинились електростанції, високовольтні підстанції та магістральні мережі. Пошкодження останніх пояснюють, чому Україна продовжувала експортувати електроенергію, навіть під час тривалих відключень світла в окремих областях. Через обмежену пропускну здатність мереж, надлишок електроенергії в одних регіонах не вдавалось передати до тих областей, де виникав дефіцит.

Ситуація в енергосистемі погіршилась після російської атаки 20 листопада. Через пошкодження інфраструктури українські атомні електростанції були змушені знизити потужність, оскільки не могли передати споживачам весь обсяг виробленої електроенергії.

АЕС знизили генерацію через масовану атаку рф - у яких областях перебої зі світлом

Для повного відновлення енергетичної інфраструктури Україні не вистачає фінансування. За оцінкою Центру економічної стратегії, Фонду підтримки енергетики додатково потрібно близько €450 млн. Цю оцінку потреб визначили ще до останньої хвилі російських атак наприкінці листопада.

Нагадаємо

Уже зараз у деяких областях графіки відключень охоплюють до чотирьох черг, що передбачає понад 12 годин без світла на добу. Найскладніша ситуація спостерігається на Дніпропетровщині та на Херсонщині, де ремонту енергосистеми перешкоджають обстріли.