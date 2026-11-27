Украина прекратила экспорт электроэнергии на фоне российских обстрелов - обзор
Киев • УНН
Украина полностью остановила экспорт электроэнергии, а импорт достиг максимума с июня. На восстановление энергосистемы требуется €450 млн.
Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии за границу на фоне ухудшения ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов. Вместо этого импорт электроэнергии достиг самого высокого уровня с середины июня. Об этом свидетельствует обзор за ноябрь от Центра экономической стратегии, пишет УНН.
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"Украина прекратила экспорт электроэнергии, а импорт достиг самого высокого уровня с середины июня", — говорится в обзоре.
Как отмечается, с начала осени российская армия нанесла более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под обстрелами оказались электростанции, высоковольтные подстанции и магистральные сети. Повреждение последних объясняет, почему Украина продолжала экспортировать электроэнергию даже во время длительных отключений света в отдельных областях. Из-за ограниченной пропускной способности сетей избыток электроэнергии в одних регионах не удавалось передать в те области, где возникал дефицит.
Ситуация в энергосистеме ухудшилась после российской атаки 20 ноября. Из-за повреждения инфраструктуры украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность, поскольку не могли передать потребителям весь объем произведенной электроэнергии.
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Для полного восстановления энергетической инфраструктуры Украине не хватает финансирования. По оценке Центра экономической стратегии, Фонду поддержки энергетики дополнительно необходимо около €450 млн. Эта оценка потребностей была определена еще до последней волны российских атак в конце ноября.
Напомним
Уже сейчас в некоторых областях графики отключений охватывают до четырех очередей, что предполагает более 12 часов без света в сутки. Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской и Херсонской областях, где ремонту энергосистемы препятствуют обстрелы.