Базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно, что является неподъемной суммой. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Детали

Что касается пенсионной реформы. Осознаем ли мы, что необходимо искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да. Мы просчитывали различные сценарии, и тот базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство и который доработает в ближайшее время, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно - сказал Корецкий.

Он добавил, что на данный момент это неподъемная цифра, поэтому правительство ищет компромиссное решение, которое будет показывать шаг за шагом продвижение в этом направлении.

Напомним

Кабинет министров представил Верховной Раде концепцию будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени. В частности, планируется установить, что пенсия будет состоять из двух частей, зафиксировать гарантированный минимальный уровень выплат, а также сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями.