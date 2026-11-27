На пенсионную реформу необходимо около 170 млрд грн дополнительных выплат ежегодно - Корецкий
Киев • УНН
Базовый формат пенсионной реформы предусматривает 170 млрд грн дополнительных выплат ежегодно. Правительство ищет поэтапное компромиссное решение.
Базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно, что является неподъемной суммой. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Что касается пенсионной реформы. Осознаем ли мы, что необходимо искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да. Мы просчитывали различные сценарии, и тот базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство и который доработает в ближайшее время, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно
Он добавил, что на данный момент это неподъемная цифра, поэтому правительство ищет компромиссное решение, которое будет показывать шаг за шагом продвижение в этом направлении.
Напомним
Кабинет министров представил Верховной Раде концепцию будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени. В частности, планируется установить, что пенсия будет состоять из двух частей, зафиксировать гарантированный минимальный уровень выплат, а также сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями.