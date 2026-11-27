Шесть областей частично обесточены на утро 27 ноября после новых атак рф на энергетику. В Днепропетровской и Херсонской областях — самая сложная ситуация, в первой — аварийные отключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго

Вражеские атаки

"В течение минувших суток враг снова наносил прицельные удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям. В результате атак по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", — сообщили в Минэнерго.

"Сложной остается ситуация в Днепропетровской и Херсонской областях. В результате вражеских обстрелов там обесточена значительная часть потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", — указали в министерстве.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, как отмечается, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. В то же время повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги усложняют работу ремонтных бригад, поэтому для восстановления электроснабжения требуется больше времени.

Графики

"В течение 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности", — говорится в сообщении.

"Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Днепропетровской области вынужденно применяются аварийные отключения", — добавили в Минэнерго.

Возвращение к прогнозируемым графикам, как указано, состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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