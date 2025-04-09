Запорожская область

В Запорожской области сообщают об активной работе сил ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за угрозы атаки беспилотников.
Войска рф нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 60-летний житель Пологовского района, повреждены дома.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.
В Запорожской области сообщают об активизации ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Российские захватчики планируют продавать квартиры и дома, отобранные у украинцев на оккупированной территории Запорожской области. Приоритет будет отдаваться завезенным наемникам.
В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль возле Степногорска. Водитель ранен, автомобиль уничтожен до основания. Мужчине оказали помощь.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
В Запорожской области зафиксирована активность ПВО. Жителей призывают не покидать укрытия до сигнала отбоя и сохранять спокойствие.
российское командование отказывается эвакуировать раненых солдат в Запорожской области. Оккупанты используют тактику малых групп, где раненых просто бросают.
В прифронтовой громаде Запорожской области вражеский дрон попал в гражданские авто. Погиб 45-летний мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.
В результате вражеского обстрела прифронтовой общины три человека получили ранения. 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Российские оккупанты нанесли удар по гражданским объектам в Запорожской области, в результате чего погибла женщина. Разрушены жилые дома и учреждения социальной сферы.
Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.
Силы обороны продвинулись в Белгородской области, а россияне – возле Торецка и Курахового. Продолжаются бои на востоке и юге Украины, враг усилил атаки на Покровском направлении.
Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.
Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.
Украинская оборонная промышленность недофинансирована на 20 млрд евро, покрыть это можно за счет активов рф. Также россия готовит новое наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Российские обстрелы ночью лишили электроэнергии и связи одну из прифронтовых громад Запорожской области. Из-за постоянных атак без света остаются более 3300 абонентов.
Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.
Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях.
В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.
За прошедшую неделю в центры рекрутинга обратились 1 226 граждан. Наиболее активные области по количеству лиц, присоединившихся к ВСУ, - Львовская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области и Киев.
За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения войск РФ.