Запорожская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29031 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье работает ПВО

В Запорожской области сообщают об активной работе сил ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за угрозы атаки беспилотников.

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Атака на Запорожскую область: 60-летний мужчина получил ранение

Войска рф нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 60-летний житель Пологовского района, повреждены дома.

Общество • 9 апреля, 04:10 • 4416 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" в 2025 году масштабируется на всю страну - Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.

политика • 8 апреля, 16:45 • 11618 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.

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Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

В Запорожской области сообщают об активизации ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Война • 7 апреля, 18:55 • 10424 просмотра

На ВОТ Запорожья оккупанты будут пытаться продать отобранное имущество на аукционах

Российские захватчики планируют продавать квартиры и дома, отобранные у украинцев на оккупированной территории Запорожской области. Приоритет будет отдаваться завезенным наемникам.

Общество • 7 апреля, 11:09 • 13269 просмотра

За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: карты Генштаба ВСУ

В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Война • 7 апреля, 05:42 • 4653 просмотра

В Запорожской области мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона

В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.

Война • 5 апреля, 11:42 • 15791 просмотра

Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

Война • 4 апреля, 19:53 • 6458 просмотра

Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

Общество • 4 апреля, 15:00 • 12435 просмотра

В Запорожской области дрон оккупантов атаковал авто, есть раненый

В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль возле Степногорска. Водитель ранен, автомобиль уничтожен до основания. Мужчине оказали помощь.

Общество • 4 апреля, 14:18 • 10476 просмотра

Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

Общество • 4 апреля, 11:36 • 8269 просмотра

В Запорожье работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

В Запорожской области зафиксирована активность ПВО. Жителей призывают не покидать укрытия до сигнала отбоя и сохранять спокойствие.

Общество • 2 апреля, 19:10 • 13632 просмотра

Оккупанты отказываются эвакуировать своих раненых в Запорожской области - "Атеш"

российское командование отказывается эвакуировать раненых солдат в Запорожской области. Оккупанты используют тактику малых групп, где раненых просто бросают.

Война • 2 апреля, 17:10 • 27586 просмотра

В Запорожской области дрон убил мужчину и ранил двух гражданских

В прифронтовой громаде Запорожской области вражеский дрон попал в гражданские авто. Погиб 45-летний мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.

Общество • 2 апреля, 02:37 • 14964 просмотра

В Запорожской области возросло количество раненых из-за атаки россиян

В результате вражеского обстрела прифронтовой общины три человека получили ранения. 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Война • 31 марта, 19:13 • 10386 просмотра

рф ударила по гражданским объектам в Запорожской области, есть жертва

Российские оккупанты нанесли удар по гражданским объектам в Запорожской области, в результате чего погибла женщина. Разрушены жилые дома и учреждения социальной сферы.

Война • 31 марта, 16:30 • 33578 просмотра

Из оккупации спасли еще пятерых детей с помощью Катара

Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.

Общество • 29 марта, 10:08 • 18160 просмотра

ВСУ продвигаются в Белгородской области, враг давит на четырех направлениях: карты ISW

Силы обороны продвинулись в Белгородской области, а россияне – возле Торецка и Курахового. Продолжаются бои на востоке и юге Украины, враг усилил атаки на Покровском направлении.

Война • 29 марта, 01:53 • 46082 просмотра

Кабмин выделил более 80 млн гривен на строительство фортификаций в Запорожской области

Кабинет министров Украины выделил 83 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области. Средства пойдут на инженерно-технические сооружения и оборудование оборонительных рубежей.

Война • 28 марта, 13:05 • 33090 просмотра

Над Украиной сбили 89 из 163 вражеских дронов, 51 - не достиг цели

Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.

Война • 28 марта, 07:40 • 38158 просмотра

Украинская оборонная промышленность недофинансирована примерно на 20 млрд евро – Зеленский

Украинская оборонная промышленность недофинансирована на 20 млрд евро, покрыть это можно за счет активов рф. Также россия готовит новое наступление на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Экономика • 27 марта, 15:05 • 49066 просмотра

Из-за ночных обстрелов рф часть жителей в Запорожской области осталась без света

Российские обстрелы ночью лишили электроэнергии и связи одну из прифронтовых громад Запорожской области. Из-за постоянных атак без света остаются более 3300 абонентов.

Общество • 27 марта, 06:33 • 36864 просмотра

У украинцев разное представление о том, что можно назвать победой в войне – опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.

Общество • 25 марта, 14:29 • 21820 просмотра

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, но отвергают уступки рф - опрос

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.

Война • 25 марта, 13:31 • 20643 просмотра

Над Киевской областью обнаружили вражеские беспилотники, работает ПВО

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях.

Война • 24 марта, 20:18 • 12474 просмотра

В Запорожской области работают силы ПВО

В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Война • 24 марта, 18:56 • 12267 просмотра

россия стремится затянуть мирные переговоры, чтобы укрепить свои позиции - СМИ

россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.

Война • 24 марта, 16:27 • 19079 просмотра

Минобороны заявило об увеличении количества обращений в центры рекрутинга

За прошедшую неделю в центры рекрутинга обратились 1 226 граждан. Наиболее активные области по количеству лиц, присоединившихся к ВСУ, - Львовская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области и Киев.

Общество • 24 марта, 11:59 • 49674 просмотра

Армия рф давит на нескольких направлениях: Генштаб обнародовал карты боевых действий

За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения войск РФ.

Война • 23 марта, 06:44 • 29457 просмотра