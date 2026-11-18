Крымский мост больше не работает как транспортная артерия рф — автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, меньше маршрутов — больше нагрузка на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.

На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту — заявил министр обороны Евгений Хмара.

Министр обороны об ударе по Керченскому мосту: "Мы только начинаем"

Напомним

В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролет обрушился.

В сети появились первые кадры разрушений на Крымском мосту после поражения, снятые во время движения поезда по железнодорожной части.