В Минобороны заявили, что Крымский мост больше не работает как транспортная артерия рф
Киев • УНН
После удара Сил обороны движение автомобилей по Крымскому мосту прекратили, а обломки конструкции перекрыли фарватер. Логистика войск рф усложнилась.
Крымский мост больше не работает как транспортная артерия рф — автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Как отметили в ведомстве, меньше маршрутов — больше нагрузка на логистику российских войск на запорожском и херсонском направлениях.
На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту
Министр обороны об ударе по Керченскому мосту: "Мы только начинаем"17.11.26, 18:21 • 7666 просмотров
Напомним
В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролет обрушился.
В сети появились первые кадры разрушений на Крымском мосту после поражения, снятые во время движения поезда по железнодорожной части.