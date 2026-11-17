Министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал попадание по Керченскому мосту 17 ноября. Об этом он заявил в штаб-квартире НАТО, сообщило Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Перед своим первым заседанием в формате "Рамштайн" Хмара назвал свое настроение "боевым". Что касается удара по мосту, он ограничился одной фразой: "Мы только начинаем".

Контекст

Украина заявила о масштабном ударе по Крымскому мосту: обрушилась автомобильная арка, повреждена железная дорога. Движение по переправе остановили.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что это был завершающий этап многонедельной операции, разработанной и скоординированной СБУ совместно с Генштабом ВСУ. Украинские военные поэтапно уничтожали российские системы ПВО, радары и средства РЭБ, а для финального удара применили, в частности, беспилотники "Паляница", крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", "Нептун" и дроны "Рута".

Впоследствии Служба безопасности Украины обнародовала записи спецоперации, во время которой бойцы спецподразделения "Альфа" атаковали автомобильную часть незаконного сооружения ракетами-дронами "Паляница".