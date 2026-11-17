Вибухи та обвал конструкцій у воду - СБУ показала унікальне відео ураження Кримського мосту
Київ • УНН
СБУ оприлюднила відео атаки спецпідрозділу "Альфа" на Кримський міст. Після влучань конструкції автомобільної частини обвалилися у воду.
Служба безпеки України оприлюднила записи спецоперації, під час якої бійці спецпідрозділу "Альфа" атакували автомобільну частину незаконної споруди ракетами-дронами "Паляниця", пише УНН.
Деталі
На відео видно серію влучань у районі кріплення металевих арок і потужні вибухи, після яких конструкції мосту обвалилися у воду.
У СБУ зазначили, що це вже четверта успішна операція проти Кримського мосту. росія роками називала його одним із найбільш захищених об’єктів і використовувала як символ своєї присутності в окупованому Криму.
"росія роками називала його одним із найбільш захищених об’єктів і використовувала як символ своєї присутності в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Україна заявила про масштабний удар по Кримському мосту: обвалилася автомобільна арка, пошкоджено залізницю. Рух переправою зупинили.