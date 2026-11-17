Служба безпеки України оприлюднила записи спецоперації, під час якої бійці спецпідрозділу "Альфа" атакували автомобільну частину незаконної споруди ракетами-дронами "Паляниця", пише УНН.

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На відео видно серію влучань у районі кріплення металевих арок і потужні вибухи, після яких конструкції мосту обвалилися у воду.

У СБУ зазначили, що це вже четверта успішна операція проти Кримського мосту. росія роками називала його одним із найбільш захищених об’єктів і використовувала як символ своєї присутності в окупованому Криму.

"росія роками називала його одним із найбільш захищених об’єктів і використовувала як символ своєї присутності в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна заявила про масштабний удар по Кримському мосту: обвалилася автомобільна арка, пошкоджено залізницю. Рух переправою зупинили.