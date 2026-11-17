Сили оборони України у ніч проти 17 листопада завдали масштабного удару по Кримському мосту, внаслідок якого обвалилася арка автомобільної частини та було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Президент Володимир Зеленський повідомив, що це був завершальний етап багатотижневої операції, розробленої та скоординованої СБУ спільно з Генштабом ЗСУ. Українські військові поетапно знищували російські системи ППО, радари та засоби РЕБ, а для фінального удару застосували, зокрема, безпілотники "Паляниця", крилаті ракети FP-5 "Фламінго", "Нептун" та дрони "Рута". Наслідки операції та її значення для російської військової логістики проаналізував УНН.

Про повторне ураження Кримського мосту спочатку повідомили українські моніторингові ресурси, зокрема OSINT-аналітики DeepState. За їхніми даними, удар було завдано крилатою ракетою "Фламінго".

Унаслідок атаки одна з арок автомобільної частини мосту разом із дорожнім полотном обвалилася у воду. Також повідомляється про пошкодження залізничної частини переправи.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив удар по мосту, репостнувши відео з бортової камери, встановленої на FP-5 Flamingo, на якому видно момент влучання.

"Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія, без яких це було б неможливо. R.I.P.", - написав він.

Удар по Кримському мосту підтвердив Президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео з бортової камери Flamingo.

"Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі", - написав Глава держави.

За його словами, ураження мосту - результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Військові поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього, за даними Зеленського, були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

"Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд", - розповів Президент, зазначивши, що у відповідь на удари росії по мостах в українських містах, Сили оборони повертають війну "туди, де вона почалась".

російське Міністерство транспорту вже заявило про тимчасове припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом. У відомстві додали, що в результаті атаки постраждалих немає, наразі оцінюють завдані збитки. При цьому автомобілістам рекомендують не виїжджати у бік Кримського мосту.

Водночас колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко опублікував відео про те, що через закриття мосту утворилися великі автомобільні черги на виїзд з півострова.

"Кацапи не можуть втекти із Криму після руйнування мосту", - написав він.

За даними OSINT-аналітиків, конструкція була уражена над судноплавною частиною Керченської протоки. Обвал арки може перешкоджати проходженню великотоннажних суден, що створить додаткові проблеми для морської логістики росії в Азовському морі.

Проєкт "Фламінго" себе окупив

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що масштаби руйнувань Кримського мосту та потенційні логістичні наслідки для росії вже дозволяють говорити про стратегічну результативність української ракетної програми.

"Якщо обʼєктивно, за вартості Кримського мосту у 4-5 млрд доларів США, знищення його автомобільної арки, блокада протоки і перетворення Азовського моря на внутрішню водойму без зовнішньої морської логістики, перетворення Криму на "блокадний Ленінград", автомобільне постачання якого буде йти лише "дорогою смерті" - можна вважати, з усіма нюансами, що проєкт "Фламінго" себе окупив", – зазначив Омелян.

Він додав, що ураження Кримського мосту стало результатом складної військової операції.

"Безумовно, це складна багаторівнева блискуча операція ЗСУ, жирну крапку в якій поставила тонна заряду Фламінго", — написав ексміністр.

Відновлення мосту може стати надзвичайно складним завданням для росії

Журналіст і політичний оглядач Денис Казанський звернув увагу, що руйнування аркової конструкції створює для росіян значно серйознішу проблему, ніж пошкодження окремих ділянок дорожнього полотна.

За його словами, встановлення таких конструкцій потребує складних інженерних робіт із залученням спеціалізованої морської техніки, зокрема плавучих кранів.

"Відновити зруйновану частину кримського мосту в умовах війни буде практично неможливо. Ось так відбувалося встановлення арки, яку сьогодні обвалили ЗСУ. Це складний і повільний процес, потрібні морські крани, які будуть знищені дронами. Судноплавство в тій частині моря зараз майже паралізоване", – зазначив Казанський.

Він також опублікував кадри, зроблені під час будівництва Кримського мосту.

Україна відрізає російські війська від постачання

Як пояснив у коментарі УНН військовий експерт Олександр Коваленко, після 2022 року Керченський (кримський) міст частково втратив своє логістичне значення через використання росіянами сухопутного маршруту трасою М-14 через окуповані території. Однак систематичні українські удари по транспортній інфраструктурі змусили окупантів знову активніше використовувати його для постачання військових вантажів.

"Саме за цих обставин Керченський міст почав відігравати значно важливішу роль у забезпеченні як угруповання російських військ у Криму, так і частково угруповання "Дніпро". Значна частина військових вантажів, техніки та матеріально-технічних ресурсів надходить на півострів саме через цей міст", – зазначив Коваленко.

За його словами, альтернативні маршрути через Чонгар та Армянськ також перебувають під загрозою українських ударів. Росіяни намагаються компенсувати пошкодження транспортної інфраструктури облаштуванням тимчасових переправ, однак їхньої пропускної спроможності недостатньо для повноцінного забезпечення військових угруповань.

Окрім того, порушення роботи Кримського мосту, за словами військового експерта, може вплинути на можливості росії здійснювати атаки по Україні. Через півострів, зокрема, проходить логістика засобів ураження, які російські війська використовують для запусків із районів мису Чауда, Гвардійського та Балаклави.

"Ще одна стратегічна мета – перетворити Крим із логістичного вузла російської армії на фактично ізольований півострів, забезпечення якого ставатиме дедалі складнішим", — додав Коваленко.

Окремо він звернув увагу на складність самої операції. За його оцінкою, Крим є одним із регіонів, який найбільш насичений російськими системами ППО. Тому успішному ураженню мосту передувала тривала робота Сил оборони із їх знищення.

"Тут важливими є зовсім інший підхід, якість планування, точність, збалансоване використання ресурсів і, найголовніше, витримка. Ми дочекалися моменту, коли російська система протиповітряної оборони в Криму вже не могла повноцінно виконувати свої завдання", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму призначений рф глава сергій аксьонов 16 листопада заявив про ураження Кримського мосту, і що рух авто обмежено.

Раніше Денис Штілерман в інтервʼю заявив, що Україна не може повністю зруйнувати Кримський міст, але може знищувати його прольоти щотижня.