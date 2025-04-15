Азовське море

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.
За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".
Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.
В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.
В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".
В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.
Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.
В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.
В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.
Військово-морські сили України повідомляють про присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях. Загальний залп крилатих ракет може сягати 26 одиниць.
В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.
В акваторії Чорного моря зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами «Калібр». Загальний залп може сягати до 12 ракет. В Середземному морі 3 носії з 26 ракетами.
В акваторії Середземного моря знаходяться чотири російські кораблі, три з яких мають на озброєнні крилаті ракети типу "Калібр". У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні.
У Середземному морі знаходяться чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр", їх загальний залп може сягати 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
Станом на 17 березня 2025 року, російські військові кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі з ракетами.
У Середземному морі перебувають чотири військові кораблі агресора, три з яких мають крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".
Через три місяці після зіткнення танкерів у Керченській протоці узбережжя залишається забрудненим. Окупаційна влада не впоралася з екологічною кризою, змушуючи студентів прибирати без захисту.
У Чорному та Середземному морях перебувають 6 російських кораблів, з яких 5 оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість потенційного ракетного залпу - до 34 ракет.
Старокримське водосховище, єдине джерело води для окупованого Маріуполя, стрімко міліє. Окупанти планують підірвати дамби на річці Малий Кальчик для наповнення водосховища, що може призвести до екологічної катастрофи.
У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі, з яких 3 озброєні "Калібрами". Через Керченську протоку пройшло 6 суден, а в Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не помічено.
В акваторії Чорного та Азовського морів немає російських військових кораблів. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту крилаті ракети "Калібр".
У Середземному морі перебувають 4 військові кораблі агресора, з них 3 оснащені "Калібрами" із загрозою залпу 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.
У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 4 кораблі РФ, з яких 3 мають на озброєнні "Калібри" із загальним залпом 26 ракет.