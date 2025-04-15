Азовське море

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24713 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У Середземному морі агресор тримає три кораблі з 26 ракетами "Калібр"

В акваторії Середземного моря знаходяться три російські судна з крилатими ракетами "Калібр" на борту. Вони здатні здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 15 квітня, 03:34 • 3260 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 14 квітня, 04:06 • 3888 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня 2025 року в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не виявлено.

Війна • 13 квітня, 03:13 • 20562 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, станом на 10 квітня 2025 року, в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі чергують 3 ракетоносії з "Калібрами".

Війна • 10 квітня, 04:20 • 98521 перегляди

рф заявила про збиття 158 українських безпілотників над низкою регіонів

Міноборони РФ заявило про збиття 158 українських дронів, націлених на російські регіони та Крим. Найбільше збито у краснодарському краї та ростовській області.

Новини Світу • 9 квітня, 04:23 • 3843 перегляди

рф тримає в Середземному морі 26 ракет "Калібр" на трьох кораблях

В Середземному морі перебувають три російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". В Чорному й Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 9 квітня, 03:25 • 4895 перегляди

У Середземному морі перебувають 3 кораблі агресора з 26 "Калібрами" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться три ворожі судна, озброєні ракетами "Калібр" із сумарним залпом до 26 одиниць. У Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано.

Війна • 8 квітня, 03:15 • 6849 перегляди

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, але є загроза з Середземного - ВМС ЗСУ

В акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі знаходяться 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр".

Війна • 7 квітня, 04:35 • 5504 перегляди

росія вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" на борту: про ситуацію повідомили у ВМС

В Чорному морі зафіксовано ворожий корабель з ракетами "Калібр". Загальний залп до чотирьох ракет. В Середземному морі три кораблі з 26 ракетами.

Війна • 5 квітня, 05:17 • 9686 перегляди

У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні - ВМС ЗСУ

Станом на 04. 04.2025, у Чорному й Азовському морях немає ворожих кораблів. В Середземному морі 4 кораблі, з них 3 з 26 крилатими ракетами "Калібр".

Війна • 4 квітня, 03:45 • 4583 перегляди

У Середземному морі чергують 3 ворожі судна з 26 ракетами "Калібр" на борту

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири ворожі судна. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до 26 ракет.

Війна • 3 квітня, 03:16 • 6720 перегляди

У Чорному та Середземному морях чергують кораблі рф з ракетами "Калібр" на борту

В Чорному морі 2 ворожі судна з ракетами "Калібр". В Середземному морі 4 ворожі кораблі, три з яких мають 26 ракет. Агресор порушує угоди, вимикаючи ідентифікаційні системи.

Війна • 2 квітня, 03:43 • 11850 перегляди

В Чорному морі два кораблі рф з "Калібрами": до восьми ракет напоготові

В акваторії Чорного моря зафіксовано два російські кораблі, здатні випустити до восьми ракет "Калібр". У Середземному морі знаходяться ще три кораблі агресора з 26 ракетами.

Війна • 1 квітня, 03:22 • 16397 перегляди

В Чорному морі перебуває ворожий корабель з ракетами, в Середземному – чотири

Військово-морські сили України повідомляють про присутність ворожих кораблів у Чорному та Середземному морях. Загальний залп крилатих ракет може сягати 26 одиниць.

Війна • 27 березня, 05:06 • 27626 перегляди

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В акваторії Чорного моря знаходяться три ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр", здатні здійснити залп до 12 ракет. росія продовжує ігнорувати міжнародні морські конвенції.

Війна • 24 березня, 05:12 • 149560 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря зафіксовано 3 ворожі кораблі, озброєні крилатими ракетами «Калібр». Загальний залп може сягати до 12 ракет. В Середземному морі 3 носії з 26 ракетами.

Війна • 23 березня, 05:01 • 28598 перегляди

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС ЗСУ

В акваторії Середземного моря знаходяться чотири російські кораблі, три з яких мають на озброєнні крилаті ракети типу "Калібр". У Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні.

Війна • 19 березня, 05:16 • 15355 перегляди

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі знаходяться чотири російські військові судна, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр", їх загальний залп може сягати 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 18 березня, 04:23 • 111390 перегляди

ВМС ЗСУ: росія вивела всі кораблі з Чорного та Азовського морів

Станом на 17 березня 2025 року, російські військові кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях. У Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі з ракетами.

Війна • 17 березня, 05:38 • 21793 перегляди

рф тримає в Середземному морі 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі перебувають чотири військові кораблі агресора, три з яких мають крилаті ракети "Калібр" із загальним залпом до 26 ракет. У Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Війна • 14 березня, 04:27 • 22308 перегляди

росія вивела з Чорного моря ракетоносій «Калібрів» - ВМС ЗСУ

росія вивела з Чорного моря корабель з 4 «Калібрами». При цьому в Середземному морі країна-агресорка тримає 3 ракетоносії з 26 ракетами.

Війна • 13 березня, 04:59 • 26070 перегляди

У Чорному морі чергує російський ракетоносій з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 4 ракет. Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Війна • 12 березня, 05:34 • 19429 перегляди

Зберігається загроза ракетного удару рф з Чорного моря

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 "Калібрів".

Війна • 11 березня, 05:09 • 22044 перегляди

Наслідки аварії в Керчі: узбережжя Азовського моря досі в мазуті - ЦНС

Через три місяці після зіткнення танкерів у Керченській протоці узбережжя залишається забрудненим. Окупаційна влада не впоралася з екологічною кризою, змушуючи студентів прибирати без захисту.

Суспільство • 7 березня, 01:07 • 46993 перегляди

рф тримає в морях 6 кораблів з "Калібрами": скільки ракет можуть випустити - Генштаб

У Чорному та Середземному морях перебувають 6 російських кораблів, з яких 5 оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість потенційного ракетного залпу - до 34 ракет.

Війна • 6 березня, 04:33 • 19827 перегляди

Критичне обміління водосховища поглиблює водну кризу в окупованому Маріуполі

Старокримське водосховище, єдине джерело води для окупованого Маріуполя, стрімко міліє. Окупанти планують підірвати дамби на річці Малий Кальчик для наповнення водосховища, що може призвести до екологічної катастрофи.

Суспільство • 3 березня, 13:59 • 25881 перегляди

рф розмістила у Середземному морі кораблі з 26 "Калібрами" - що відомо

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі, з яких 3 озброєні "Калібрами". Через Керченську протоку пройшло 6 суден, а в Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не помічено.

Новини Світу • 2 березня, 04:43 • 105096 перегляди

У Чорному та Азовському морях - без ворожих кораблів

В акваторії Чорного та Азовського морів немає російських військових кораблів. У Середземному морі перебувають 4 кораблі рф, з яких 3 мають на борту крилаті ракети "Калібр".

Війна • 1 березня, 04:33 • 36997 перегляди

У Середземному морі виявлено 4 ворожі кораблі з "Калібрами" - загроза 26 ракет

У Середземному морі перебувають 4 військові кораблі агресора, з них 3 оснащені "Калібрами" із загрозою залпу 26 ракет. В Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не зафіксовано.

Новини Світу • 28 лютого, 04:31 • 26665 перегляди

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі рф

У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 4 кораблі РФ, з яких 3 мають на озброєнні "Калібри" із загальним залпом 26 ракет.

Війна • 27 лютого, 05:13 • 28128 перегляди