Азовське море

рф розмістила у Середземному морі кораблі з 26 "Калібрами" - що відомо

У Середземному морі виявлено 4 російські кораблі, з яких 3 озброєні "Калібрами". Через Керченську протоку пройшло 6 суден, а в Чорному та Азовському морях ворожих кораблів не помічено.