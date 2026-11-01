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рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT

Київ • УНН

 • 8428 перегляди

Через перебої в чорноморських портах росія випробовує відправлення пшениці через мурманськ. Дорожча логістика б’є по фермерах і покупцях.

рф перенаправляє експорт зерна до Арктики через проблеми в Чорному морі - FT

росія тестує новий маршрут експорту зерна через арктичний порт мурманськ через серйозні перебої в роботі чорноморських портів. Альтернативна логістика збільшує витрати на перевезення та створює проблеми для фермерів і покупців. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

росія проводить випробування експорту зерна через арктичний порт мурманськ, що знаходиться за тисячі кілометрів від ферм, де його вирощують, оскільки українська кампанія з використанням дронів практично перерізала його традиційний маршрут через Чорне море. Згідно з Telegram-каналом порту, балкер у мурманську в середу розпочав завантаження 29 500 тонн пшениці для пробного відправлення покупцям у Північній Африці, адаптувавши обладнання, яке зазвичай використовується для обробки добрив для зерна. Цей надзвичайний обхід ілюструє, як ескалація боротьби за контроль над Чорним морем перевернула торгівлю між росією, найбільшим у світі експортером пшениці, та Україною, ще одним великим постачальником, незважаючи на відносно високі врожаї в обох країнах

- пише видання.

За інформацією видання, тестова арктична поставка є першою у своєму роді, але москва вже експортує через порти на Балтійському морі.

Головна проблема не просто в тому, чи можемо ми перенаправити певний обсяг. Річ у тім, що логістика коштуватиме значно дорожче, ніж перевезення через Азово-Чорноморський басейн, і хтось повинен буде покрити цю різницю

- сказав Аркадій Злочевський, президент російського зернового союзу.

За даними "Русагротрансу", з липня по вересень експорт російської пшениці скоротився на 38% порівняно з минулим роком. Водночас фрахтові ставки на окремих чорноморських маршрутах із середини липня зросли більш ніж удвічі, що змушує імпортерів шукати альтернативи.

Експортери вдаються до дедалі винахідливіших рішень. Деякі судна прямують углиб країни з Азовського моря, вгору по Дону та через Волго-Донський канал до Каспійського моря та покупців в Ірані. Інші використовують контейнери для перевантаження зерна із залізничних вагонів на судна на терміналах без традиційних потужностей для насипного навантаження. Але альтернативи не можуть замінити південні порти. Злочевський підрахував, що балтійські термінали можуть компенсувати не більше половини втрачених обсягів перевезень у Чорному та Азовському регіонах до кінця року. За його словами, ажіотаж на північ перевантажив залізниці, вагони накопичилися на терміналах

 - пише видання.

Водночас, як пише видання, проблеми з логістикою впливають і на Україну. Альтернативні маршрути через Дунай та сусідні країни ЄС можуть забезпечити лише близько половини звичайних обсягів експорту агропродукції. За словами міністра сільського господарства Тараса Висоцького, такі перевезення додають щонайменше 50 доларів до вартості транспортування тонни продукції. Через це частина українських фермерів змушена продавати врожай зі збитками. Ціни на кукурудзу за три тижні впали майже на 20%.

У росії виробники з південних регіонів також отримують менше через ускладнений доступ до портів. За словами керівника SovEcon Андрія Сізова, внутрішні ціни після падіння в серпні та вересні залишаються "на десятки відсотків нижчими за виробничі витрати".

За словами видання, багато фермерів не можуть дозволити собі утримувати свій урожай, доки ціни не покращаться.

Нагадаємо

Українські аграрії обмолотили 72% площ і зібрали 41,7 млн тонн зернових. За площею лідирують Одещина, Дніпропетровщина та Миколаївщина.

Алла Кіосак

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