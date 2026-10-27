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The Guardian

В Україні обмолотили 72% прогнозованих площ зернових: які області лідирують

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Українські аграрії обмолотили 72% площ і зібрали 41,7 млн тонн зернових. За площею лідирують Одещина, Дніпропетровщина та Миколаївщина.

В Україні обмолотили 72% прогнозованих площ зернових: які області лідирують

Станом на 27 жовтня сільгоспвиробники зібрали 41,7 млн тонн зернових і зернобобових культур, обмолотивши 8,3 млн га, або 72% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що середня врожайність зернових становить 50,2 ц/га.

Наразі триває збір пізніх культур. Зокрема, аграрії зібрали 9,8 млн тонн соняшнику з 85% площ, 7,9 млн тонн кукурудзи з 29% площ та 3,2 млн тонн сої з 91% площ. Також намолотили 3,9 млн тонн цукрових буряків, 60,1 тис. тонн гречки та 89 тис. тонн проса. Загальний валовий збір соняшнику, сої та ріпаку сягнув 16,9 млн тонн.

Урожай пшениці, ячменю, гороху й ріпаку зібрали повністю. Показники становлять 26,2 млн тонн пшениці, 6,6 млн тонн ячменю та 833,6 тис. тонн гороху.

За площею збирання зернових в Україні лідирують Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. Найвищу середню врожайність демонструють аграрії Сумщини (69,8 ц/га), Хмельниччини (69 ц/га), Буковини (64 ц/га) та Вінниччини (63 ц/га).

Україна, Британія та Латвія відстежуватимуть викрадене рф українське зерно22.10.26, 19:10 • 10928 переглядiв

Ольга Розгон

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