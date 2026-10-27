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В Украине обмолотили 72% прогнозируемых площадей зерновых: какие области лидируют

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Украинские аграрии обмолотили 72% площадей и собрали 41,7 млн тонн зерновых. По площади лидируют Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.

В Украине обмолотили 72% прогнозируемых площадей зерновых: какие области лидируют

По состоянию на 27 октября сельхозпроизводители собрали 41,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолотив 8,3 млн га, или 72% прогнозируемых площадей. Об этом сообщило Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что средняя урожайность зерновых составляет 50,2 ц/га.

В настоящее время продолжается сбор поздних культур. В частности, аграрии собрали 9,8 млн тонн подсолнечника с 85% площадей, 7,9 млн тонн кукурузы с 29% площадей и 3,2 млн тонн сои с 91% площадей. Также намолотили 3,9 млн тонн сахарной свеклы, 60,1 тыс. тонн гречихи и 89 тыс. тонн проса. Общий валовой сбор подсолнечника, сои и рапса достиг 16,9 млн тонн.

Урожай пшеницы, ячменя, гороха и рапса собрали полностью. Показатели составляют 26,2 млн тонн пшеницы, 6,6 млн тонн ячменя и 833,6 тыс. тонн гороха.

По площади уборки зерновых в Украине лидируют Одесская, Днепропетровская и Николаевская области. Самую высокую среднюю урожайность демонстрируют аграрии Сумской области (69,8 ц/га), Хмельницкой области (69 ц/га), Буковины (64 ц/га) и Винницкой области (63 ц/га).

Украина, Британия и Латвия будут отслеживать украденное Россией украинское зерно22.10.26, 19:10 • 10915 просмотров

Ольга Розгон

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