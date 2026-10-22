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Украина, Британия и Латвия будут отслеживать украденное Россией украинское зерно

Киев • УНН

 • 1700 просмотра

Три страны запустят совместную схему проверки зерна с помощью изотопного и химического анализа. Она поможет выявлять незаконно вывезенную продукцию.

Украина, Британия и Латвия будут отслеживать украденное Россией украинское зерно

Украина, Латвия и Великобритания внедрят совместный механизм проверки происхождения зерна, который поможет выявлять сельскохозяйственную продукцию, незаконно вывезенную Россией с временно оккупированных украинских территорий. Для этого будут использовать изотопный и химический анализ. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

Детали

21 октября страны подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно Схемы верификации зерна (Grain Verification Scheme, GVS).

Документ предусматривает совместную проверку происхождения агропродукции и формирование доказательной базы относительно ее возможного незаконного присвоения и вывоза с оккупированных территорий.

Образцы зерна будут исследовать с помощью изотопного и химического анализа, после чего сравнивать с эталонной базой данных продукции, географическое происхождение которой подтверждено.

Проверки будут охватывать пшеницу, кукурузу, ячмень и семена подсолнечника. Полученные результаты позволят выявлять подозрительные партии и могут использоваться как доказательства незаконного вывоза украинской агропродукции.

«Схема верификации зерна позволит научно подтверждать его происхождение и создаст дополнительные возможности для противодействия незаконной торговле. Каждая попытка легализовать украденное украинское зерно должна получать надлежащую реакцию», – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Меморандум также предусматривает доступ уполномоченных органов трех стран к системе GVS, обмен научными данными и координацию работы лабораторий.

Стороны определят ответственных представителей, будут проводить технические консультации и согласовывать действия в случае выявления партий агропродукции сомнительного происхождения.

Договоренность стала продолжением переговоров Украины и Латвии, которые состоялись 25 сентября 2026 года в Риге.

Украина станет аграрной частью ЕС на особых условиях: в Брюсселе рассказали о будущем экспорта зерна13.10.26, 22:02 • 34241 просмотр

Ольга Розгон

Новости МираАгроновости
Тарас Высоцкий
Рига
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Латвия
Великобритания
Украина