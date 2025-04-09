В странах Балтии и в Польше из-за штормов обесточены десятки тысяч домов

Из-за сильных штормов в странах Балтии и Польши десятки тысяч людей остались без электроэнергии. В Литве и Польше зафиксированы жертвы, повреждена инфраструктура, в Латвии рекордное количество осадков.