Wizz Air, Ryanair и AirBaltic планируют возобновить рейсы в Украину. Wizz Air разработала план на 100 маршрутов, Ryanair готовит
пятилетний план восстановления, а AirBaltic хочет быть первой.
Суд в Риге приговорил 72-летнего гражданина РФ к 8 годам заключения за шпионаж в пользу России. В гараже осужденного нашли
взрывчатку и патроны.
41-летний Эдгар Платонов из Латвии погиб 25 декабря 2024 года в Новоегоровке Луганской области. Он добровольно воевал в составе
Интернационального легиона ВСУ.
В Риге состоялась встреча по созданию специального трибунала для наказания руководства стран-агрессоров. Согласована юрисдикция и
дорожная карта трибунала, который может заработать до конца 2024 года.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для
привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.
Из-за сильных штормов в странах Балтии и Польши десятки тысяч людей остались без электроэнергии. В Литве и Польше зафиксированы
жертвы, повреждена инфраструктура, в Латвии рекордное количество осадков.
В Латвии бушует мощная буря с рекордными осадками. Затоплены улицы, перекрыты дороги, 30 тысяч человек без света. В Риге может
выпасть двухмесячная норма осадков, ожидается сильная буря.
В Риге появился дом для украинских беженцев, где они могут жить первые 120 дней пребывания в Латвии. Здание рассчитано на 125
человек, имеет оборудованную кухню и стиральные машины.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке в Украину новой партии военной помощи, включающей более 500
беспилотников. Это часть запланированной поставки 2500 дронов на сумму 4 млн евро.