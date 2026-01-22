Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-2026

Сборная Украины по футзалу минимально уступает сборной Армении в первом туре Чемпионата Европы-2026. На гол украинца Владислава Первеева дублем ответил Мигран Дермонджян, передает УНН.

Детали

Первый тайм завершился без голов, однако уже в начале второго тайма Украина благодаря усилиям Владислава Первеева.

Однако, на 30-й минуте Армения благодаря голу Миграна Дермонджяна с паса Арсена Петросова сравняла счет на табло, а за минуту до конца поединка Дермонджян оформил дубль, чем установил окончательный счет - 2:1 в пользу своей сборной.

Дополнение

Как сообщал УНН, следующий матч наша команда сыграет 25 января против Литвы, а заключительный поединок группового этапа против Чехии подопечные Александра Косенко проведут 28 января в Риге.

Чехия и Литва, которые находятся вместе с Украиной в одной группе, сыграют свой матч сегодня в 20:00.