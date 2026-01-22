Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-2026

$43.180.08
50.320.20
ukenru
16:54 • 1840 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 6008 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10530 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 12731 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 15142 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27775 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15134 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15783 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18082 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22568 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров - Генсек НАТО22 января, 07:46 • 7670 просмотра
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 6030 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 5168 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 18711 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 9586 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 1814 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 10010 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27775 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 18928 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 73978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25081 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22036 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 24034 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 65533 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 41329 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-2026

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Сборная Украины по футзалу уступила Армении со счетом 1:2 в первом туре Чемпионата Европы-2026. На гол Владислава Первеева дублем ответил Мигран Дермонджян.

Сборная Украины по футзалу уступила армянам в первом туре ЧЕ-2026

Сборная Украины по футзалу минимально уступает сборной Армении в первом туре Чемпионата Европы-2026. На гол украинца Владислава Первеева дублем ответил Мигран Дермонджян, передает УНН

Детали

Первый тайм завершился без голов, однако уже в начале второго тайма Украина благодаря усилиям Владислава Первеева. 

Однако, на 30-й минуте Армения благодаря голу Миграна Дермонджяна с паса Арсена Петросова сравняла счет на табло, а за минуту до конца поединка Дермонджян оформил дубль, чем установил окончательный счет - 2:1 в пользу своей сборной. 

Дополнение 

Как сообщал УНН, следующий матч наша команда сыграет 25 января против Литвы, а заключительный поединок группового этапа против Чехии подопечные Александра Косенко проведут 28 января в Риге.

Чехия и Литва, которые находятся вместе с Украиной в одной группе, сыграют свой матч сегодня в 20:00. 

Павел Башинский

Спорт
Рига
Армения
Литва
Чешская Республика
Украина