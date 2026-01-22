Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-2026
Київ • УНН
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії з рахунком 1:2 у першому турі Чемпіонату Європи-2026. На гол Владислава Первєєва дублем відповів Мігран Дермонджян.
Деталі
Перший тайм завершився без голів, проте вже на початку другого тайму Україна завдяки зусиллям Владислава Первєєва.
Проте, на 30-й хвилині Вірменія завдяки голу Міграна Дермонджяна з пасу Арсена Петросова зрівняла рахунок на табло, а за хвилину до кінця поєдинку Дермоджян оформив дубль, чим встановив остаточний рахунок - 2:1 на користь своєї збірної.
Доповнення
Як повідомляв УНН, наступний матч наша команда зіграє 25 січня проти Литви, а заключний поєдинок групового етапу проти Чехії підопічні Олександра Косенка проведуть 28 січня у Ризі.
Чехія та Литва, які перебувають разом із Україною в одній групі, зіграють свій матч сьогодні о 20:00.