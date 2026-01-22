Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-2026

$43.180.08
16:54 • 1080 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 4686 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 9844 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 12119 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 14748 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 27309 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 14993 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15700 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17977 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22372 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 7252 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 5546 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 4742 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 18345 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 8726 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 1042 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 8862 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 27310 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 18401 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 73589 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24970 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21938 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23707 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65387 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 41216 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-2026

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Збірна України з футзалу поступилася Вірменії з рахунком 1:2 у першому турі Чемпіонату Європи-2026. На гол Владислава Первєєва дублем відповів Мігран Дермонджян.

Збірна України з футзалу поступилась вірменам у першому турі ЧЄ-2026

Збірна України з футзалу мінімально поступається збірній Вірменії у першому турі Чемпіонату Європи-2026. На гол українця Владислава Первєєва, дублем відповів Мігран Дермонджян, передає УНН

Деталі 

Перший тайм завершився без голів, проте вже на початку другого тайму Україна завдяки зусиллям Владислава Первєєва. 

Проте, на 30-й хвилині Вірменія завдяки голу Міграна Дермонджяна з пасу Арсена Петросова зрівняла рахунок на табло, а за хвилину до кінця поєдинку Дермоджян оформив дубль, чим встановив остаточний рахунок - 2:1 на користь своєї збірної. 

Доповнення 

Як повідомляв УНН, наступний матч наша команда зіграє 25 січня проти Литви, а заключний поєдинок групового етапу проти Чехії підопічні Олександра Косенка проведуть 28 січня у Ризі.

Чехія та Литва, які перебувають разом із Україною в одній групі, зіграють свій матч сьогодні о 20:00. 

Павло Башинський

Спорт
Рига
Вірменія
Литва
Чехія
Україна