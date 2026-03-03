Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували

Колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, якого підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону, мобілізували до лав ДПСУ. Він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону. Про це повідомив у коментарі УНН речник ДПСУ Андрій Демченко.

Дійсно, на підставі закону України "Про військовий обов’язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ, він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону - сказав Демченко.

За його словами, обставини його звільнення з військової служби на законодавчому рівні не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ по мобілізації.

Демченко додав, що на посаду в бойову бригаду він призначений зважаючи на набутий до цього військовий досвід по захисту країни та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства.

Нагадаємо

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби України, а також чинному посадовцю ДПСУ, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко призначений радником міністра внутрішніх справ України.