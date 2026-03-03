Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище

$43.230.13
50.600.26
ukenru
06:18 • 10233 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 58638 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 62522 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 44724 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 42797 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 37059 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 20585 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18697 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17659 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 46026 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4.4м/с
77%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну2 березня, 23:37 • 20657 перегляди
Окупанти на ТОТ формують молодіжний резерв для армії рф - ЦНСPhoto3 березня, 00:11 • 11699 перегляди
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 17381 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 11200 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 10025 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 196 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 27216 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 58575 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 44468 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 51322 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Марк Рютте
Марко Рубіо
Музикант
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 15953 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 23334 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 27499 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 27570 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 85039 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Truth Social

Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Це станеться 3 березня о 13:39 за Київським часом. Повня отримала таку назву через зміни у погоді.

Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище

"Червʼячий" або "Кривавий" Місяць настане вже сьогодні о 13:39 за Київським часом. Так його називали давні індіанські племена, бо земля починала відтавати й на поверхні з’являлися дощові черв’яки. Також його називали "воронячим" або "пісним". Детальніше про вплив Кривавого затемнення і Ретроградного Меркурія УНН розповіла астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

Повня, отримала свою назву "Червʼячий місяць", саме через зміни у погоді, адже коли у березні сніг починає танути, а грунт прогріватись зʼявляються черв'яки. Але існує легенда, що капітан Джонатан Карвер у 1760-х роках, досліджуючи племена корінних народів Північної Америки, занотував, що назва виникла саме через личинок і жуків, які виповзають на поверхню з кори дерев. Хоча є дві різні теорії, назва точно повʼязна зі змінами у природі.

Також повню називають "кривавою", адже в цей період місяць набуває темно червоного або багряного відтінку. Це відбувається через те, що тінь Землі поступово рухається по місяцю, так він стає мідних чи червоних кольорів.

Чим особлива весняна повня та хто її зможе побачити

Ця повня є особливою, адже вона збігається в часі з місячним затемненням. Саме під час затемнення супутник Землі може набувати червоного відтінку. Хоча затемнення видно неозброєним оком, цього разу, українці не зможуть помилуватись подією, адже найкраще його буде видно на іншій півкулі. Північна Америка (США, Канада), частина Азії, Австралія та Нова Зеландія найбільше піддаються впливу, адже окрім повні продовжує свою дію ретроградний меркурій. Разом ці події вплинуть як і на глобальні процеси так і на особисте життя кожного.

За затемненням можна спостерігати і в Україні, проте видовище буде не таким колоритним. Червʼячий місяць настане вже о 13:39 за Київським часом, проте ідеальний час для спостерігання саме для українців - 17:40, саме в цей період зійде місяць. Для повної насолоди, достатньо відкритого горизонту з високих будівель.

Проте, не всі регіони України зможуть побачити Кривавий місяць, адже за попередніми даними синоптиків буде хмарно, але без суттєвих опадів. Найбільший шанс насолодитись видовищем у Центральних та Південних областях.

Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня01.03.26, 19:51 • 70789 переглядiв

Олександра Месенко

СуспільствоГороскопПублікації
Тварини
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Нова Зеландія
Австралія
Азія
Канада
Північна Америка
Сполучені Штати Америки
Україна