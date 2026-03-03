Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище

"Червʼячий" або "Кривавий" Місяць настане вже сьогодні о 13:39 за Київським часом. Так його називали давні індіанські племена, бо земля починала відтавати й на поверхні з’являлися дощові черв’яки. Також його називали "воронячим" або "пісним". Детальніше про вплив Кривавого затемнення і Ретроградного Меркурія УНН розповіла астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

Повня, отримала свою назву "Червʼячий місяць", саме через зміни у погоді, адже коли у березні сніг починає танути, а грунт прогріватись зʼявляються черв'яки. Але існує легенда, що капітан Джонатан Карвер у 1760-х роках, досліджуючи племена корінних народів Північної Америки, занотував, що назва виникла саме через личинок і жуків, які виповзають на поверхню з кори дерев. Хоча є дві різні теорії, назва точно повʼязна зі змінами у природі.

Також повню називають "кривавою", адже в цей період місяць набуває темно червоного або багряного відтінку. Це відбувається через те, що тінь Землі поступово рухається по місяцю, так він стає мідних чи червоних кольорів.

Чим особлива весняна повня та хто її зможе побачити

Ця повня є особливою, адже вона збігається в часі з місячним затемненням. Саме під час затемнення супутник Землі може набувати червоного відтінку. Хоча затемнення видно неозброєним оком, цього разу, українці не зможуть помилуватись подією, адже найкраще його буде видно на іншій півкулі. Північна Америка (США, Канада), частина Азії, Австралія та Нова Зеландія найбільше піддаються впливу, адже окрім повні продовжує свою дію ретроградний меркурій. Разом ці події вплинуть як і на глобальні процеси так і на особисте життя кожного.

За затемненням можна спостерігати і в Україні, проте видовище буде не таким колоритним. Червʼячий місяць настане вже о 13:39 за Київським часом, проте ідеальний час для спостерігання саме для українців - 17:40, саме в цей період зійде місяць. Для повної насолоди, достатньо відкритого горизонту з високих будівель.

Проте, не всі регіони України зможуть побачити Кривавий місяць, адже за попередніми даними синоптиків буде хмарно, але без суттєвих опадів. Найбільший шанс насолодитись видовищем у Центральних та Південних областях.

