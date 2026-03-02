Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
Донька Ольги Сумської та Володимира Борисюка, Ганна, відзначає 24-річчя. Ольга Сумська привітала її в Instagram, поділившись зворушливими фотографіями.
Знаменита українська акторка театру та кіно Ольга Сумська поділилася особливою подією у сім’ї. Як виявилося, її молодша донька, народжена у шлюбі з актором Володимиром Борисюком, святкує 24-річчя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Сумської.
Деталі
Вітальний пост Ольги на честь доньки Ганни вже набирає популярності в Instagram. Артистка надзвичайно тепло та зворушливо привітала рідну людину з днем народження. Теплі слова Сумська доповнила добіркою фотографій.
Завдяки світлинам кожен підписник може побачити, як Ганна змінювалася з роками. До речі, Ганна Сумська теж акторка. Дівчина вирішила піти стопами зіркових батьків і також здобула відповідну освіту.
Доню, з днем народження, рідненька наша Ганнуся! Вірь в себе за будь-яких обставин! Цінуй кожну мить життя!
