Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
12:02 • 5368 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 13878 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 11280 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 36501 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 69761 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64939 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69188 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75766 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75681 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 79045 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
56%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 18550 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 11529 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 8880 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 25766 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 14401 перегляди
Публікації
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 7192 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 13878 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 128682 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 134368 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 115340 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 386 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 3384 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 69828 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 67527 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62805 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Донька Ольги Сумської та Володимира Борисюка, Ганна, відзначає 24-річчя. Ольга Сумська привітала її в Instagram, поділившись зворушливими фотографіями.

Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям

Знаменита українська акторка театру та кіно Ольга Сумська поділилася особливою подією у сім’ї. Як виявилося, її молодша донька, народжена у шлюбі з актором Володимиром Борисюком, святкує 24-річчя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Сумської.

Деталі

Вітальний пост Ольги на честь доньки Ганни вже набирає популярності в Instagram. Артистка надзвичайно тепло та зворушливо привітала рідну людину з днем народження. Теплі слова Сумська доповнила добіркою фотографій. 

Завдяки світлинам кожен підписник може побачити, як Ганна змінювалася з роками. До речі, Ганна Сумська теж акторка. Дівчина вирішила піти стопами зіркових батьків і також здобула відповідну освіту.

Доню, з днем народження, рідненька наша Ганнуся! Вірь в себе за будь-яких обставин! Цінуй кожну мить життя! 

- написала під привітальним постом Сумська. 

Нагадаємо

Ольга Сумська стала учасницею рубрики "Скільки коштує Look?", де розповіла про свій гардероб. Акторка зізналася, що через високий зріст їй складно підбирати піджаки та брюки. 

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Соціальна мережа
Фільм
Шлюб