1 березня, 20:23 • 14494 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 23338 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 23698 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 31426 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 45943 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 60453 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 67022 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 76238 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 78209 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74026 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

У ніч на 2 березня ворог завдав удару по Кривому Рогу, пошкодивши підприємство та спричинивши кілька пожеж. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві

Ворог у ніч на понеділок, 2 березня, завдав удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у місті пошкоджене підприємство: там сталися кілька пожеж.

Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали

- уточнив Ганжа.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про масований шахедний удар по місту.

"Ще 5 шахедів у нашому напрямку. Бережіть себе", - закликав Вілкул.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 26 лютого, ворог атакував Кривий Ріг. У місті сталася пожежа. Була пошкоджена багатоповерхівка. Дістав поранень 89-річний чоловік.

Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул16.02.26, 20:19 • 3510 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олександр Вілкул