Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві
Київ • УНН
У ніч на 2 березня ворог завдав удару по Кривому Рогу, пошкодивши підприємство та спричинивши кілька пожеж. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Ворог у ніч на понеділок, 2 березня, завдав удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, у місті пошкоджене підприємство: там сталися кілька пожеж.
Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали
Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про масований шахедний удар по місту.
"Ще 5 шахедів у нашому напрямку. Бережіть себе", - закликав Вілкул.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 26 лютого, ворог атакував Кривий Ріг. У місті сталася пожежа. Була пошкоджена багатоповерхівка. Дістав поранень 89-річний чоловік.
Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул16.02.26, 20:19 • 3510 переглядiв