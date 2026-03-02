Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві

Ворог у ніч на понеділок, 2 березня, завдав удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у місті пошкоджене підприємство: там сталися кілька пожеж.

Вогнеборці ліквідовують наслідки. Попередньо, люди не постраждали - уточнив Ганжа.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про масований шахедний удар по місту.

"Ще 5 шахедів у нашому напрямку. Бережіть себе", - закликав Вілкул.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 26 лютого, ворог атакував Кривий Ріг. У місті сталася пожежа. Була пошкоджена багатоповерхівка. Дістав поранень 89-річний чоловік.

