Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул
Київ • УНН
Російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Удар прийшовся по об'єкту інфраструктури, повідомив Олександр Вілкул.
Армія рф атакувала балістикою інфраструктуру у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі. До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи
