Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул

Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16:45 • 9216 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 11362 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
13:44 • 21433 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 20859 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 41609 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24655 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28752 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34920 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37551 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення рухуVideo16 лютого, 09:27 • 5052 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16895 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 23759 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 15376 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має14:49 • 6240 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 2520 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 15383 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Герман Галущенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Державний кордон України
Крим
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 62 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 3736 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 16902 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 26827 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 30446 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
The Guardian

Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Удар прийшовся по об'єкту інфраструктури, повідомив Олександр Вілкул.

Ворог ударив балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу - Вілкул

Армія рф атакувала балістикою інфраструктуру у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Ворог завдав ракетного удару балістикою по інфраструктурі. До відбою будьте у укриттях, можливі ще виходи 

- повідомив Вілкул.

Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою16.02.26, 16:36 • 2500 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олександр Вілкул
Кривий Ріг