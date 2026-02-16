Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

$43.100.11
51.130.09
ukenru
14:18 • 1908 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10642 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 13016 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 30223 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 21485 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 26990 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 33728 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36440 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 74303 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49033 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.7м/с
74%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 21372 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 25633 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 23305 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 20920 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 13544 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 5870 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
13:44 • 10642 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 30223 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 74303 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 124261 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швейцарія
Франція
Реклама
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10303 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24461 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 28351 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 36260 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34432 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Х-101

Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

У січні 2026 року росія випустила 91 балістичну ракету по Україні, що є найбільшим місячним показником за час війни. Міноборони працює над прискоренням постачання ракет для MIM-104 Patriot, домовившись про термінову поставку з європейських складів.

Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

росія у січні атакувала Україну 91 балістичною ракетою - найбільша кількість за місяць за час війни, і найбільш ефективним у протидії їм є Patriot, тож йде робота над прискоренням поставок ракет для цих комплексів, повідомили у Міноборони, розповівши, чому ці ракети критично важливі, які цілі знищують, пише УНН.

91 балістичну ракету в січні 2026 року росіяни випустили по Україні. Це найбільший місячний показник за час війни

- повідомили у Міноборони у Telegram.

І вказали, що саме тому Міністерство оборони "працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ".

"Зокрема, під час нещодавнього "Рамштайну" було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнері", - наголосили у Міноборони.

На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot13.02.26, 09:58 • 48815 переглядiв

І детально розповіли, чому ці ракети критично важливі, які види існують та які цілі знищують.

Чому ракети для Patriot критично важливі

Під час засідання "Рамштайну" міністр борони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики. 

Також Федоров акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі. 

"Варто зазначити, що за час повномасштабної війни росії проти України на рахунку Patriot знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них – надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон" тощо", - ідеться у повідомленні.

Які є види ракет для Patriot 

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:

  • РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей – літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км;
    • PAC-3 CRI – це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км;
      • PAC-3 MSE – найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км. 

        У Міноборони також вказали, що нещодавно представники Міноборони України провели зустріч із делегацією американської компанії RTX, яка виготовляє комплекси ЗРК Patriot. У фокусі уваги було прискорення постачання ракет для цих систем, а також питання розбудови внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового західного озброєння безпосередньо в Україні. 

        Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk17.10.25, 08:46 • 4080 переглядiв

        У січні Міноборони повідомляло, що Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot.

        Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони01.01.26, 10:40 • 4552 перегляди

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніПолітика
        Техніка
        Повітряна тривога
        Соціальна мережа
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Х-101
        «Калібр» (сімейство ракет)
        Михайло Федоров
        Рамштайн (авіабаза)
        Міністерство оборони України
        Збройні сили України
        Х-47М2 «Кинджал»
        MIM-104 Patriot
        Україна