Міноборони пояснило критичність поставок ракет для Patriot на тлі місячного рекорду по атаках рф балістикою

росія у січні атакувала Україну 91 балістичною ракетою - найбільша кількість за місяць за час війни, і найбільш ефективним у протидії їм є Patriot, тож йде робота над прискоренням поставок ракет для цих комплексів, повідомили у Міноборони, розповівши, чому ці ракети критично важливі, які цілі знищують, пише УНН.

91 балістичну ракету в січні 2026 року росіяни випустили по Україні. Це найбільший місячний показник за час війни - повідомили у Міноборони у Telegram.

І вказали, що саме тому Міністерство оборони "працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ".

"Зокрема, під час нещодавнього "Рамштайну" було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнері", - наголосили у Міноборони.

На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot

І детально розповіли, чому ці ракети критично важливі, які види існують та які цілі знищують.

Чому ракети для Patriot критично важливі

Під час засідання "Рамштайну" міністр борони України Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.

Також Федоров акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі.

"Варто зазначити, що за час повномасштабної війни росії проти України на рахунку Patriot знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них – надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", найсучасніші гіперзвукові ракети "Циркон" тощо", - ідеться у повідомленні.

Які є види ракет для Patriot

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:

РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей – літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км;

PAC-3 CRI – це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км;

PAC-3 MSE – найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.

У Міноборони також вказали, що нещодавно представники Міноборони України провели зустріч із делегацією американської компанії RTX, яка виготовляє комплекси ЗРК Patriot. У фокусі уваги було прискорення постачання ракет для цих систем, а також питання розбудови внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового західного озброєння безпосередньо в Україні.

Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk

У січні Міноборони повідомляло, що Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot.

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони