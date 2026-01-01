$42.350.03
Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Київ • УНН

Україна посилила свою протиповітряну оборону, отримавши ще два комплекси Patriot завдяки домовленостям з Німеччиною. Ці системи здатні знищувати літаки, крилаті та балістичні ракети, включно з гіперзвуковими, на відстані до 160 км та висоті до 24 км.

Ще два комплекси Patriot стали на захист України - Міноборони

Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot, повідомили у Міноборони у четвер, назвавши пʼять основних переваг цих систем ППО, пише УНН.

Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури

- повідомили у Міноборони.

Як повідомляв раніше міністр оборони Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.

Що це за система ППО

Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

Основні переваги

Міністерство оборони розповіло про основні переваги Patriot:

  • універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети «Циркон» та «Кинджал», які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно;
    • висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет;
      • багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей;
        • автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет;
          • дальність і висота. Patriot  уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.

            Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах

            - наголосили у Міноборони

            Доповнення

            17 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про підписання низки нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро. Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро у 2026 році.

            Юлія Шрамко

