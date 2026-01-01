$42.350.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Еще два комплекса Patriot встали на защиту Украины - Минобороны

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Украина усилила свою противовоздушную оборону, получив еще два комплекса Patriot благодаря договоренностям с Германией. Эти системы способны уничтожать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, включая гиперзвуковые, на расстоянии до 160 км и высоте до 24 км.

Еще два комплекса Patriot встали на защиту Украины - Минобороны

Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot, сообщили в Минобороны в четверг, назвав пять основных преимуществ этих систем ПВО, пишет УНН.

Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры

- сообщили в Минобороны.

Как сообщал ранее министр обороны Денис Шмыгаль, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

Что это за система ПВО

Patriot – зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

Основные преимущества

Министерство обороны рассказало об основных преимуществах Patriot:

  • универсальность. Комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал», которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно;
    • высокая эффективность. Сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) обладают высокой точностью, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет;
      • многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей;
        • автоматичность. Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет;
          • дальность и высота. Patriot  поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывают большие территории.

            Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам

            - подчеркнули в Минобороны

            Дополнение

            17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал о подписании ряда новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро. Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро в 2026 году.

            Юлия Шрамко

