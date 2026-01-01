Еще два комплекса Patriot встали на защиту Украины - Минобороны

Украина вооружилась еще двумя комплексами Patriot, сообщили в Минобороны в четверг, назвав пять основных преимуществ этих систем ПВО, пишет УНН.

Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры

Как сообщал ранее министр обороны Денис Шмыгаль, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии.

Германия передала Украине две обещанные системы Patriot и девятую IRIS-T – Писториус

Patriot – зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире. Предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

Министерство обороны рассказало об основных преимуществах Patriot:

Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам